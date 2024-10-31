控制平面的工作方式因所安装计算机网络的配置而异。在传统计算机网络中，路由器和交换机等固定硬件设备控制着网络流量。在传统网络中，控制平面、管理平面和数据平面都安装在路由器和交换机的固件中。然而，随着现代企业越来越多地采用可扩展性更强的 SDN 架构，这种方法变得越来越不实用。

随着计算机网络对企业越来越重要，SDN 已成为支持许多业务应用程序的最有效方式。SDN 市场正在快速增长；2023 年，估计市场规模为 240 亿美元，预计未来四年的复合年增长率将超过 19% （600 亿美元）。1

SDN 依赖于一个用于与企业整体 IT 基础设施通信的集中式平台。该平台用于引导设备之间的数据和网络流量。

在 SDN 中，控制平面使用名为 API 服务器的专用组件来管理和控制节点之间的数据交换。利用控制平面和 API 功能，SDN 可以像计算机代码一样运行业务应用程序环境，最大限度地减少开发人员的时间，帮助现代企业更高效地运营。