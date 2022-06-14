SD-WAN 允许组织在跨越遥远地理距离和多个电信基础设施的分支机构、远程工作者和授权设备（也称为“节点”）之间共享数据和应用程序。

可以将 SD-WAN 架构视为软件定义的 WAN 层，它位于一个或多个实体 WAN 网络之上。由于 SD-WAN 架构基于软件，因此 IT 人员可以利用它来设置治理策略（例如确定网络资源优先级的策略），调整和执行用户权限，并监控其下 WAN 网络的安全威胁。 WAN 网络内的边缘设备也可以通过架构层的 SD-WAN 解决方案进行远程控制。

强大的 SD-WAN 监控策略对于业务成功至关重要，这样才能在混合网络环境中有效地监控和管理性能。