什么是 DNS 协议？

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2024 年 3 月 12 日

作者

Camilo Quiroz-Vázquez

IBM Staff Writer

什么是 DNS 协议？

域名系统 (DNS) 协议是一种机制，允许互联网用户使用主机名而非数字 IP 地址来浏览互联网。DNS 就像是互联网的电话簿；它简化了用户通过网络浏览器查找特定网站的过程。

当 DNS 客户端使用主机名（例如 www.example.com）发出 DNS 请求时，一系列功能将该请求与相应的 IP 地址连接起来。这些功能提供 IP 地址（IPv4 和 IPv6）的身份验证，并通过将可定制的域名转换为复杂的数字地址来简化互联网使用。

为了实现这些功能，DNS 协议依赖于四种类型的 DNS 服务器。当这些服务器正常运行，便能确保这一过程快速且安全。 DNS 服务器使用 DNS 记录（例如包含解析引导信息的 A 记录和 CNAME 记录）来正确路由 DNS 请求。这些文本记录称为“区域文件”，以 DNS 语法编写。

DNS 资源记录存储在权威 DNS 服务器（也称为权威名称服务器）上。它们包含与域相关的信息，包括服务器将缓存 DNS 记录的时间，称为生存时间 (TTL)。这些记录支持域和子域的链接以及电子邮件的正确路由，有助于 DNS 安全等。

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DNS 协议分步指南

通过以下过程，DNS 查询得到解决，用户与网站托管服务器的 IP 地址相连：

  • 当您使用 DNS 客户端（如电脑、智能设备、任何网络浏览器或应用程序）连接域名时，您会发出所谓的递归查询、DNS 请求、DNS 查找或 DNS 查询。

  • 当从智能手机、计算机或平板电脑等设备发出 DNS 记录请求时，浏览器（例如 Google Chrome）会首先检查其缓存中的记录。如果不存在记录，则查询操作系统级别的解析器。此操作系统组件称为存根解析器，用于检查记录。

  • 如果请求的记录没有在本地缓存，则将引导 DNS 查询，通过一系列外部 DNS 服务器来帮助解析请求。

  • 第一个工作的服务器是递归 DNS 服务器，也称为 DNS 递归器或递归 DNS 解析器，通常由互联网服务提供商 (ISP) 运营。如果可能，递归解析器会使用 DNS 缓存数据来访问所需的站点；如果无法获得这些数据，它就会将请求转发到根名称服务器。

  • 根域名服务器或根 DNS 服务器接受请求，并能够根据站点的扩展名将其路由到称为顶级域名或 TLD 名称服务器的服务器，此类扩展名包括 .com、.org 或 .net，等。

  • TLD 名称服务器接收针对特定扩展名的请求，并将其发送给权威名称服务器（也称为权威 DNS 服务器或权威域名服务器）。

  • 权威名称服务器包含其管理的 DNS 区域的信息，包括与 DNS 资源记录中存储的特定域名相关的信息，并将域名与相应的 IP 地址连接起来。

  • 信息返回给 DNS 客户端从而完成 DNS 解析。

当 DNS 服务器无法检索到完整的答案时，它就会启动 DNS 迭代查询。服务器将继续通过不同的服务器跳转请求，直到找到 IP 地址或超时又或者出错。

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DNS 协议规范

域命名空间

DNS 命名空间管理互联网上的公有 DNS 主机名。命名空间创建了一个类似树的结构层次，树中的每个节点都有一个文本标签和描述域的 DNS 资源记录。域名由标签及其父注释的标签组成（这些部分由点分隔，例如“example.com”），并分为多个区域。每个区域均委托特定的法律实体进行管理。这种结构允许为网站指定唯一的名称。

域名语法

域名创建了一个具有不同层次的等级结构。域名由一个或多个称为标签的部分组成，每个部分由一个点分隔。标签最多可包含 63 个字符。

示例：forum.support.example.com

在上例中，“.com ”代表顶级域，“example”代表域名，“support”是“example”下的子域，“forum”是“support”下的子域。

解析 DNS 请求

递归 DNS 服务器也称为 DNS 递归器或递归 DNS 解析器，它与其他 DNS 服务器通信，以查找并返回 IP 地址。该服务器接收 DNS 查询，可以使用所缓存的数据将用户连接到所需的站点。如果未缓存站点数据，它会向权威域名服务器发送后续请求。

权威名称服务器通常是解析 DNS 查询过程的最后一站。该服务器包含该区域内的所有域的资源记录。有时，权威名称服务器需要向其他名称服务器发送请求，以查找特定子域名的信息。

DNS 消息格式

DNS 消息由查询和回复组成，包含以下字段：

  • 包含身份标识、标志、问题和答案数量、权威资源记录 (RR) 数量以及附加资源记录数量的标头。

  • 标志字段，表示信息类型、名称服务器是否权威、查询状态以及是递归查询还是截断查询。

  • 问题部分，包含正在解析的域名和记录类型。

  • 答案部分包含所查询名称的资源记录。

DNS 传输协议

DNS 使用用户数据报协议来回答 DNS 查询，因为它的速度和低开销特性。对于大于 512 字节的 DNS 响应，或者如果服务器正在管理区域传输（将 DNS 记录从主 DNS 服务器传输到从 DNS 服务器）或类似任务，则使用传输控制协议 (TCP)。TCP 支持数据完整性检查，并将消息分解为较小的数据包，以帮助确保消息尽快到达目的地。

DNS 主文件（区域文件）

DNS 主文件存储在 DNS 名称服务器上。它们是为单个 DNS 区域定义 DNS 信息的文本文件，如：

  • 全局生存时间 (TTL)：这定义了记录应存储在本地 DNS 缓存中的时间量。

  • 授权开始 (SOA) 记录：这将为给定区域建立主要权威名称服务器。

  • 资源记录：这些记录用于在 DNS 名称服务器中存储主机名、IP 地址和其他信息。

企业级 DNS

从单个用户的角度看，甚至不会察觉到这一过程的发生。对于企业而言，理解 DNS 的工作原理对于维护内外部 Web 服务以及选择托管 DNS 解决方案至关重要。

托管 DNS 解决方案的用例包括：

多 CDN

内容分发网络 (CDN) 是一个全球性的服务器网络，旨在提升内容交付性能并降低延迟。多 CDN 系统允许动态使用多个 CDN 来提供最佳服务。

全局服务器负载均衡 (GSLB)

当服务器过载时，可能发生故障或性能显著下降。 负载均衡是在多台服务器间分配网络流量的过程，而全局服务器负载均衡 (GSLB) 则是在全球各地的数据中心之间高效分配工作负载。

地理路由

托管 DNS 解决方案支持基于最终用户地理位置的自动路由，从而提升网络和应用程序性能。

DNS 流量导向

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