当 DNS 客户端使用主机名（例如 www.example.com）发出 DNS 请求时，一系列功能将该请求与相应的 IP 地址连接起来。这些功能提供 IP 地址（IPv4 和 IPv6）的身份验证，并通过将可定制的域名转换为复杂的数字地址来简化互联网使用。

为了实现这些功能，DNS 协议依赖于四种类型的 DNS 服务器。当这些服务器正常运行，便能确保这一过程快速且安全。 DNS 服务器使用 DNS 记录（例如包含解析引导信息的 A 记录和 CNAME 记录）来正确路由 DNS 请求。这些文本记录称为“区域文件”，以 DNS 语法编写。

DNS 资源记录存储在权威 DNS 服务器（也称为权威名称服务器）上。它们包含与域相关的信息，包括服务器将缓存 DNS 记录的时间，称为生存时间 (TTL)。这些记录支持域和子域的链接以及电子邮件的正确路由，有助于 DNS 安全等。