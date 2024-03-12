域名系统 (DNS) 协议是一种机制，允许互联网用户使用主机名而非数字 IP 地址来浏览互联网。DNS 就像是互联网的电话簿；它简化了用户通过网络浏览器查找特定网站的过程。
当 DNS 客户端使用主机名（例如 www.example.com）发出 DNS 请求时，一系列功能将该请求与相应的 IP 地址连接起来。这些功能提供 IP 地址（IPv4 和 IPv6）的身份验证，并通过将可定制的域名转换为复杂的数字地址来简化互联网使用。
为了实现这些功能，DNS 协议依赖于四种类型的 DNS 服务器。当这些服务器正常运行，便能确保这一过程快速且安全。 DNS 服务器使用 DNS 记录（例如包含解析引导信息的 A 记录和 CNAME 记录）来正确路由 DNS 请求。这些文本记录称为“区域文件”，以 DNS 语法编写。
DNS 资源记录存储在权威 DNS 服务器（也称为权威名称服务器）上。它们包含与域相关的信息，包括服务器将缓存 DNS 记录的时间，称为生存时间 (TTL)。这些记录支持域和子域的链接以及电子邮件的正确路由，有助于 DNS 安全等。
通过以下过程，DNS 查询得到解决，用户与网站托管服务器的 IP 地址相连：
当 DNS 服务器无法检索到完整的答案时，它就会启动 DNS 迭代查询。服务器将继续通过不同的服务器跳转请求，直到找到 IP 地址或超时又或者出错。
DNS 命名空间管理互联网上的公有 DNS 主机名。命名空间创建了一个类似树的结构层次，树中的每个节点都有一个文本标签和描述域的 DNS 资源记录。域名由标签及其父注释的标签组成（这些部分由点分隔，例如“example.com”），并分为多个区域。每个区域均委托特定的法律实体进行管理。这种结构允许为网站指定唯一的名称。
域名创建了一个具有不同层次的等级结构。域名由一个或多个称为标签的部分组成，每个部分由一个点分隔。标签最多可包含 63 个字符。
示例：forum.support.example.com
在上例中，“.com ”代表顶级域，“example”代表域名，“support”是“example”下的子域，“forum”是“support”下的子域。
递归 DNS 服务器也称为 DNS 递归器或递归 DNS 解析器，它与其他 DNS 服务器通信，以查找并返回 IP 地址。该服务器接收 DNS 查询，可以使用所缓存的数据将用户连接到所需的站点。如果未缓存站点数据，它会向权威域名服务器发送后续请求。
权威名称服务器通常是解析 DNS 查询过程的最后一站。该服务器包含该区域内的所有域的资源记录。有时，权威名称服务器需要向其他名称服务器发送请求，以查找特定子域名的信息。
DNS 消息由查询和回复组成，包含以下字段：
DNS 使用用户数据报协议来回答 DNS 查询，因为它的速度和低开销特性。对于大于 512 字节的 DNS 响应，或者如果服务器正在管理区域传输（将 DNS 记录从主 DNS 服务器传输到从 DNS 服务器）或类似任务，则使用传输控制协议 (TCP)。TCP 支持数据完整性检查，并将消息分解为较小的数据包，以帮助确保消息尽快到达目的地。
DNS 主文件存储在 DNS 名称服务器上。它们是为单个 DNS 区域定义 DNS 信息的文本文件，如：
从单个用户的角度看，甚至不会察觉到这一过程的发生。对于企业而言，理解 DNS 的工作原理对于维护内外部 Web 服务以及选择托管 DNS 解决方案至关重要。
托管 DNS 解决方案的用例包括：
内容分发网络 (CDN) 是一个全球性的服务器网络，旨在提升内容交付性能并降低延迟。多 CDN 系统允许动态使用多个 CDN 来提供最佳服务。
当服务器过载时，可能发生故障或性能显著下降。 负载均衡是在多台服务器间分配网络流量的过程，而全局服务器负载均衡 (GSLB) 则是在全球各地的数据中心之间高效分配工作负载。
托管 DNS 解决方案支持基于最终用户地理位置的自动路由，从而提升网络和应用程序性能。
流量导向使组织能够根据实时用户监控 (RUM) 数据、负载和网络条件优化与应用程序、服务和内容的连接。
了解将 DNS 与 CDN 分开的做法可以如何提升性能、节省成本并提高弹性。了解为什么通过独立管理 DNS 可以更好地控制多个 CDN 提供商的流量引导、性能监控和弹性。
选择合适的 DNS 提供商对于管理流量、确保弹性和优化性能至关重要。了解您必须考虑的 4 个基本因素，包括风险状况、开发人员需求、多个 CDN 的管理以及性能要求。
IBM NS1 Connect 是一项完全托管的云服务，用于企业 DNS、DHCP、IP 地址管理和应用程序流量导向。
IBM 的云网络解决方案可实现高性能连接，为应用程序和业务提供支持。
使用 IBM Technology Lifecycle Services 整合数据中心支持，以实现云网络等。
借助 IBM NS1 Connect 增强网络弹性。从免费开发人员帐户起步，探索托管 DNS 解决方案；或者预约实时演示，了解我们的平台如何帮助您优化网络性能和可靠性。