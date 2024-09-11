许多设备依靠固件才能运行，包括电视、相机、移动设备、打印机、硬盘等等。固件位于设备的非易失性存储器中，即使设备关机，内容也能存储在其中。固件可以写入不同的存储器类型，包括随机存取存储器 (RAM)、只读存储器 (ROM)、可擦除可编程只读存储器 (EPROM) 和闪存。

固件通过多种重要方式帮助设备执行其预期功能，包括提供设备启动方式、如何与其他设备（如互联网路由器或遥控器）交互以及如何执行关键输入/输出 (I/O) 任务的指令。许多硬件设备制造商，如 Apple、LG Electronics、Microsoft 等，都会在产品中嵌入固件，使其功能类似于计算机的操作系统 (OS)。

据报道，“固件”一词最早由美国科学家 Ascher Opler 于 1967 年使用的，用来描述他所说的“介于硬件和软件之间的程序”1。如今，从 iPhone、Mac 或电视遥控器，到卫星和无人驾驶车辆上复杂的物联网 (IoT) 传感器，固件已成为许多设备的重要组成部分。尽管固件和软件很相似，但在评估是否符合业务需求时，仍存在值得考虑的重要差异。