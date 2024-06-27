“flash”这个词是速度的同义词。闪光 (Flash) 是指一束短暂的光，很快出现，然后消失。传统的“闪卡”(Flash card) 是旨在强化记忆技巧的高速教具。闪电侠 (Flash) 是速度最快的超级英雄，他可以和超人赛跑，并将他甩在身后。

闪存设备用途广泛，存储数据的目的非常明确。它们常见于一系列便携式设备中，如 USB 闪存驱动器、智能手机、数码相机、视频游戏、平板电脑、闪存卡和 SD 卡。

此外，闪存如今还具有一些以前仅用于计算机硬盘驱动器的相同功能。例如，当用户打开计算机时，该计算机执行一个称为基本输入/输出系统 (BIOS) 的启动顺序。最初包含 BIOS 的固件需要使用只读存储器 (ROM) 芯片。后来的系统将 BIOS 改为闪存，这样无需从系统板上取出芯片即可重写内容。