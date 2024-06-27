发布日期：2024 年 6 月 27 日
撰稿人：Phill Powell、Ian Smalley
闪存是一种非易失性存储器，即使没有电源也能持续存储。它可以对数据块进行字节级重写和删除。
“flash”这个词是速度的同义词。闪光 (Flash) 是指一束短暂的光，很快出现，然后消失。传统的“闪卡”(Flash card) 是旨在强化记忆技巧的高速教具。闪电侠 (Flash) 是速度最快的超级英雄，他可以和超人赛跑，并将他甩在身后。
闪存设备用途广泛，存储数据的目的非常明确。它们常见于一系列便携式设备中，如 USB 闪存驱动器、智能手机、数码相机、视频游戏、平板电脑、闪存卡和 SD 卡。
此外，闪存如今还具有一些以前仅用于计算机硬盘驱动器的相同功能。例如，当用户打开计算机时，该计算机执行一个称为基本输入/输出系统 (BIOS) 的启动顺序。最初包含 BIOS 的固件需要使用只读存储器 (ROM) 芯片。后来的系统将 BIOS 改为闪存，这样无需从系统板上取出芯片即可重写内容。
在线访问 IBM Flashsystem，了解有关此网络弹性主存储系统的更多信息。
闪存将数据存储在基于浮栅晶体管的闪存单元中。闪存芯片的计算机存储单元由晶体管组成，晶体管是电流通过闪存单元的路由开关。
闪存芯片以网格形式排列，就像城市街区一样。存储单元按行分布，这些行称为位线。与城市街区类似，这些芯片包含交叉点，每个交叉点都有一个晶体管。反过来，这些晶体管各自有两个栅极。
其中之一是控制栅极，位于晶体管的顶层。另一个栅极称为浮栅，之所以这样命名，是因为它有效地浮动在控制栅极和 MOSFET 晶体管芯片的顶层之间。
此外，控制栅极和浮栅之间还有一层薄的分离层，称为氧化层，不过它是由二氧化硅 (SiO2) 制成的。
闪存的具体数量决定闪存的使用属于低密度、中等密度还是高密度分类。密度记录越高，闪存容量越大。
计算领域的几乎所有进步都是经过累积的过程。首先是早期中央处理器 (CPU) 的发展。到 1960 年，MOSFET 晶体管已经问世，使得电子行业实现了大规模小型化。
1967 年，贝尔实验室的两名研究人员（Dawon Kahng 和 Simon Min Sze）提出，可以将 MOSFET 的浮栅重新用作可重新编程的只读存储器 (ROM) 的信号源。到 1971 年，英特尔工程师 Dov Frohman 发明了可擦除可编程只读存储器 (EPROM)。EPROM 可以目视快速识别，因为它们的芯片顶部都有一个透明窗口。
下一个渐进式步骤是创建电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM)，这是电可擦除程序的另一种形式。EEPROM 于 20 世纪 70 年代末/80 年代初开发而成，作为 EPROM 的更新版本。
EPROM 和 EEPROM 最显著的区别在于数据擦除方式。EPROM 上的数据可以通过紫外线 (UV) 进行擦除，而 EEPROM 必须使用电信号才能擦除。
我们所熟知的闪存起源于 20 世纪 80 年代，当时，日本制造业巨头东芝公司总裁 Fujio Masuoka 博士完成了一项开创性工作，发明了闪存。
发明者的一位同事注意到，半导体芯片中的所有数据擦除速度是如此之快 – 就好像这一过程与照相机闪光灯装置的速度相当。闪存已经诞生并由此命名。
闪存技术有两种基本类型，每种都有自己的架构和算法。此外，每种存储介质都有各自的优缺点。
NAND 闪存的名称源自“NOT”和“AND”的组合。它是指控制 NAND 单元内部电路的逻辑门。
对 NAND 单元进行编程时，电流到达控制栅，电子流到浮栅上，从而产生中断电流的净正电荷。氧化层使浮栅保持隔离，以便浮栅上的任何电子以及存储的数据都保留在那里。因此使得闪存既能保持电荷又能保留数据。
擦除 NAND 单元的速度很快，因为它设计用于删除整个数据块。同样，向存储单元施加电荷，会使滞留在浮栅中的电子（和数据）流回芯片底部的隔离层中。因此可以有效清除存储单元。
生产 NAND 闪存芯片并不简单，速度也不快。1 据估计，制造一个 NAND“晶圆”需要应用 800 多个不同的制造流程，耗时约一个月，晶圆的尺寸通常与中型披萨相当，直径为 12 英寸。从这些晶圆上切割下来的单个 NAND 芯片（大约相当于人的指甲盖大小）根据芯片质量和整体实用性进行分级。
NAND 芯片具有许多优点。首先，NAND 芯片不包含移动部件，这使得它们更加坚固，即使在承受机械冲击、过高的工作温度或高压时也能运行。就这方面而言，NAND 芯片的运行比易受振动影响的硬盘驱动器 (HDD) 更具优势。
另一方面，使用 NAND 也有缺点。其中最值得注意的是，这种存储介质不是开放式的，不允许对内存进行无限次的重写。NAND 芯片只能重写一定次数，因此限制了持续实用性。
此外，NAND 闪存与其他系统或设备受到相同的限制，也就是说，组织中充斥着数据，而 NAND 存储单元必须通过设计新形式的存储单元来跟上步伐。从单级单元 (SLC) 内存开始，每个单元存储一位，并带有两级电荷，随着时间的推移，它逐渐增加，最终产生多级单元 (MLC)、三级单元 (TLC) 甚至四级单元 (QLC)。
与对应的 NAND 类似，NOR 闪存的名称是“NOT”和“OR”两个词的组合，是指控制 NOR 单元内部电路的逻辑门类型。
在 NOR 闪存中，存储单元与位线并行连接。这样就可以对它们进行单独读取和编程。每个存储单元的一端与地面相连，另一端与位线相连。
NOR 的主要优点包括读取速度快、可重写次数多以及能够容纳随机存取数据。因此，NOR 门非常适合用于市政交通灯系统、工业自动化、警报系统、数字电路设计和电子设备。NOR 闪存的另一个主要优点是，使用 NOR 闪存时，NOR 设备可以用一个设备同时处理数据存储和代码执行。
NOR 闪存的缺点是采用的单元尺寸较大。因此会导致写入和擦除速度比 NAND 闪存慢，
继续阅读，了解这两种类型的闪存之间的更多区别。
NAND 闪存技术和 NOR 闪存技术的主要设计区别在于存储单元在半导体内的分布方式。在 NAND 芯片中，这些单元垂直对齐。在 NOR 芯片中，存储单元水平排列。这种设计差异使这些内存系统的功能不同，速度和性能也各异。
据估计，NAND 闪存的典型使用寿命通常在三到五年之间。与此形成鲜明对比的是，NOR 闪存的寿命估计在 20 年到 100 年（或更长）不等。
NAND 和 NOR 技术的另一个不同之处在于各自所需的电量。然而，每种技术使用的功耗都需要权衡。例如，NAND 在启动过程中耗电量较小，但在待机模式下耗电量较大。这与 NOR 完全不同，NOR 在首次通电时会消耗较多电量，但在待机时消耗较少电量。
它们在各自执行“工作”期间使用的电量大致相当，不过这种测量结果受每种技术使用的内存速率的影响，并且取决于每种技术进行的活动。NOR 擅长快速读取数据，并且在读取过程中消耗较少电量。在写入和擦除数据时，NAND 的功耗低于 NOR。
这里需要注意的是，NAND 闪存和 NOR 闪存都无法接近其他形式存储器通常实现的处理速度。缓存内存通常被视为所有内存中最快的，因为它位于计算机的随机存取存储器 (RAM) 和中央处理单元 (CPU) 之间。
此外，对于 NAND 是否比 NOR 更快，没有一个明确的答案，反之亦然。这取决于它们目前进行的应用。如果比较的基础是快速读取，那么 NOR 速度更快。如果比较的是执行任务和数据管理，那么 NAND 速度更快。
NAND 和 NOR 都无法跟上动态随机存取存储器 (DRAM) 的步伐，DRAM 是一种独特的 RAM 形式，能够实现比 NAND 快 100 倍的高性能速度，并在应用程序或程序运行期间提供临时文件存储。（不过，同样值得注意的是，DRAM 是一种易失性形式的内存，这意味着它的最大用途是协助当前正在进行的处理，因为一旦支持电源关闭或断开，DRAM 内存就会丢失正在处理的所有数据。）
另一个关键区别在于，NAND 闪存提供的存储容量远远大于 NOR，NOR 的内存增量通常为 64 Mb 到 2 Gb，而 NAND 存储解决方案的容量范围为 1 Gb 到 16 Gb，这使得 NAND 的最大存储容量比 NOR 的最大容量大 8 倍。
根据各自的用途不同，NAND 和 NOR 之间还存在其他一些关键区别。人们通常认为 NAND 更适合执行“深入”流程，如重写和数据块擦除，而 NOR 擅长较少参与的快速数据搜索。
利用全新 IBM FlashSystem 5300，体验更卓越的性能和网络弹性。
为您的组织选择理想的数据存储技术，无论它需要数据存储硬件、软件定义的存储还是存储管理软件，皆能满足您的需求。IBM Storage 解决方案通过顶级网络安全功能保护数据，以保障操作系统的重要活动。
为您的所有应用程序提供支持、简化数据管理并减少孤岛和复杂性，以优化您的数据中心。存储虚拟化选项有助于确保服务器和桌面环境安全、可靠和高效。
了解如何在本地和云数据中心之间或在云数据中心之间传输数据。无论采用哪种方式，在内部存储和公有云之间保持一致的数据管理都会让您获益。此外，了解如何实施灾难恢复策略。
了解什么是闪存存储以及企业中使用的主要闪存存储类型。阅读用例故事，了解闪存存储如何满足业务需求。回顾其发展历史，并展望未来发展趋势。
是否希望存储数据并确保数据永远不会遭到篡改？这是不可变存储的工作，不可变存储是一种存储协议，专门用于保护数据安全，使其免受任何篡改威胁。在此了解它的来龙去脉。
数据存储即使用磁性、光学或机械介质记录和保存数字信息的过程，它采用多种形式、类型和设备。了解各种数据存储类型，以及数据存储对企业的作用。
检查组织面对网络安全威胁时的防御能力。网络弹性衡量的是如果发生网络安全事件，公司恢复正常运营的能力，以及这种能力的有效性。
将 NAND 闪存的卓越速度与固态硬盘 (SSD) 相结合，固态硬盘采用基于半导体的设计来保存持久性数据。深入了解固态存储系统的优缺点，了解它们与硬盘驱动器的对比情况。
了解非易失性内存标准 (NVMe) 如何通过外围组件互连标准 (PCIe) 总线访问闪存存储，将单个连接上的并行请求数量扩展到数千个。