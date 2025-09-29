企业如今希望借助 SDN 将云计算优势引入网络部署和管理。企业可以运用网络虚拟化，通过软件即服务 (SaaS)、基础架构即服务 (IaaS) 和其他云计算服务等新工具和技术，以及通过 API 与其软件定义网络整合来提升效率。

SDN 还提高了可见性和灵活性。 在传统环境中，路由器或交换机（无论是在云端还是数据中心中的实体）均只了解其旁边网络设备的状态。 SDN 集中了这些信息，以便企业查看和控制整个网络和设备。企业还可以在单一实体网络内划分不同的虚拟网络，或连接不同的实体网络以创建单个虚拟网络，从而提供高度的灵活性。

简而言之，企业之所以使用 SDN，是因为它是一种有效控制流量并根据需要进行扩展的方法。