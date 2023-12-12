使用自动扩展功能可确保应用程序拥有保持一致可用性并实现性能目标所需的资源，还能促进云资源的高效利用，最大限度地降低云成本。

根据 Infosys 2023 年的白皮书，迁移到云的组织浪费了大约 32% 的云成本。1 由于自动扩展注重资源的高效利用，因此成为了成功的 FinOps 实践中非常实用的组成部分。

组织在配置云基础架构时，会根据计算、存储和网络资源需求的“基线”配置资源。但是，需求会随着网络流量或应用程序使用量的激增或下降而波动。自动扩展功能可以根据 CPU 占用率或可用带宽等特定指标来扩展资源（无需人工干预），以满足实时需求。

自动扩展可以通过多种方式来优化资源分配。例如，预测性扩展使用历史数据来预测未来的需求。或者通过动态扩展，根据组织的自动扩展策略实时响应资源需求。

自动扩展策略可自动执行云计算实例的生命周期，根据需要启动和停止虚拟机，协助解决资源需求。自动扩展通常与弹性负载均衡一起使用，以便充分利用可用的云资源。