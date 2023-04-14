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在 IBM Cloud 中运行企业的任务关键型工作负载
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适合您数字化转型的云解决方案、合作伙伴和平台。

了解如何使用 IBM Cloud，以更低的成本构建可扩展的基础架构、即时部署新的应用程序以及按需扩展工作负载，在一个高度安全的平台中实现以上全部操作。
优势

在几分钟内果断采用行业解决方案。
速度控制所有应用程序，内置治理和合规性。

跨云平台和环境即代码进行管理，并为受监管的行业提供规模化。

跨集成、部署和合规性层实施和自动执行连续的最佳实践。

在单个 UI 中跟踪所有云服务和混合多云环境的安全性趋势。

降低与应用程序配置错误相关的运营成本。

我需要确保我的组织工作负载符合法规和安全性最佳实践，方法是围绕应用程序团队可以执行的操作设置护栏，持续监视安全性和合规性状况并识别违规行为，并在不中断敏捷开发流程或应用程序可用性的情况下收集审计证明。 – IBM Financial Services client 能够通过几个步骤使用代码存储库部署概念验证非常了不起。这不是我见过的许多云试图攻坚的方向。这很不错，因为在某些情况下，可能需要数月的时间才能快速入门和熟悉运用概念验证，所以这样快速完成真的非常了不起。 – Solution architect at consulting company

精选可部署架构

VPC 着陆区

部署安全的 VPC 网络，无需计算资源

 VPC 着陆区上的 VSI

创建使用虚拟服务器在 VPC 网络上运行工作负载的安全基础架构。

 DevSecOps 应用程序生命周期管理

DevSecOps 提供一组预定义的持续集成、持续部署和持续合规性工具链模板。

 VPC 着陆区上的 Red Hat OpenShift Container Platform

在安全的 VPC 网络上创建 Red Hat OpenShift 工作负载集群。
应用程序开发

在现代技术堆栈上构建应用程序

 应用程序现代化

更新旧版业务应用程序

 云迁移

获取有关将 IT 基础架构移动到云方面的帮助

 云原生

构建可轻松部署到任何云的应用程序

 DevOps

自动执行和增强系统构建和部署

 DevOps 软件测试

连续自动测试系统

 软件即服务 (SaaS) 集成

跨网络关联并集成应用程序和数据
人工智能 (AI)

利用 IBM Watson® AI 解决问题

 客户服务类 AI

将标准支持转变为卓越的客户体验

 聊天机器人

构建和部署机器学习模型

 数据科学

使用 Watson 构建域特定型聊天机器人

 机器学习

使用 Watson 构建定制服务助手
行业

获取适合您行业的解决方案

 学术界

获取面向学生和教育工作者的资源

 金融服务

使用预配置控件，管理风险和合规性

 游戏

为游戏配置高性能基础架构

 政府

使用预配置控件，管理安全性和合规性

 医疗保健

利用云改进即时决策

 Telco

推动云上通信的未来
基础架构 (IT)

在 IBM Cloud 基础架构上构建和扩展

 备份和恢复

自动执行云备份和灾难恢复系统

 云迁移

获取有关将基础架构移动到云方面的帮助

 云战略

获取有关规划企业云战略方面的帮助

 合规性

管理监管合规性和内部治理

 机密计算

保护处于静态、传输中和使用中的数据

 数据迁移

利用现代 ETL 工具将数据移动到云

 专用托管

获取关键型工作负载的完全隔离和控制功能

 DevOps

自动执行和增强系统构建和部署

 边缘计算

管理和部署边缘计算资源

 云计算

管理基础架构，而您则负责管理环境

 游戏托管

在我们性能最高的服务器上托管您的游戏

 GPU 计算

在 IBM Cloud 服务器上配置 NVIDIA GPU

 高性能计算

在 IBM Cloud 上运行计算密集型问题

 混合云管理

获取有关在现代技术堆栈上构建应用程序方面的帮助

 基础架构管理

基础架构管理

 SAP

运行 SAP 工作负载并确保其安全性和可用性

 安全性

保护您的公共云数据和应用程序

 虚拟专用服务器

在不牺牲安全性的情况下获得最大的灵活性

 VMware

将 VMware 工作负载移动到 IBM Cloud

 网站

提高应用程序的性能和可扩展性

 了解更多信息
云服务

通过 IBM Cloud Platform 提供全方位的自助服务和托管服务

 基础架构即服务 (IaaS)

裸机服务器和虚拟服务器

 平台即服务 (PaaS)

包括 Red Hat OpenShift on IBM Cloud，这是一个完全托管的 OpenShift Container Platform (OCP)，用于在 Kubernetes 集群中部署企业工作负载

 无服务器计算

在完全托管的“容器运行时”中运行容器、应用程序代码或批处理作业
运营

自动执行您的业务和 IT 运营

 客户服务类 AI

使用 Watson 构建定制服务助手

 业务流程管理

优化和自动执行您的业务流程

 聊天机器人

使用 Watson 构建域特定型聊天机器人

 决策管理

使用 Business Rules 和 AI 自动执行业务决策

 文档处理

使用 AI 对文档进行分类和提取信息

 企业内容管理

存储、分析和处理业务数据

 集成

利用 AI 跨系统实现自动化

 流程映射

对业务流程进行建模和分析

 工作流程

使用基于规则的逻辑以自动执行手动工作

 了解更多信息
组织类型

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