我需要确保我的组织工作负载符合法规和安全性最佳实践，方法是围绕应用程序团队可以执行的操作设置护栏，持续监视安全性和合规性状况并识别违规行为，并在不中断敏捷开发流程或应用程序可用性的情况下收集审计证明。 – IBM Financial Services client 能够通过几个步骤使用代码存储库部署概念验证非常了不起。这不是我见过的许多云试图攻坚的方向。这很不错，因为在某些情况下，可能需要数月的时间才能快速入门和熟悉运用概念验证，所以这样快速完成真的非常了不起。 – Solution architect at consulting company