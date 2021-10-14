按照严格的定义，Web 服务器是应用服务器的一个常见子集。
Web 服务器提供静态 Web 内容，例如 HTML 页面、文件、图像、视频，主要用于响应来自 Web 浏览器的超文本传输协议 (HTTP) 请求。
应用程序服务器通常也可以提供 Web 内容，但它的主要工作是支持用户客户端和服务器端应用程序代码（即通常称为业务逻辑的代码）进行交互，以生成和提供动态内容，例如交易结果、决策支持或实时分析。
应用程序服务器的客户端可以是应用程序自身的用户界面、Web 浏览器或移动应用程序，并且客户端与服务器的交互可以通过多种通信协议进行。然而，Web 服务器和应用程序服务器之间的界限实际变得更加模糊，尤其是随着 Web 浏览器已成为首选的应用程序客户端，以及用户对 Web 应用程序和 Web 应用程序性能的期望不断提高。
大多数 Web 服务器都支持脚本语言（例如 ASP、JSP、PHP、Perl）插件，这些插件可支持 Web 服务器根据服务器端逻辑生成动态内容。越来越多的应用程序服务器不仅集成了 Web 服务器功能，还使用 HTTP 作为主要协议，并支持其他协议（例如，CGI 和 CGI 变体）与 Web 服务器连接。
它们还允许 Web 应用程序使用反向代理、集群、冗余和负载平衡等服务，这些服务可以提高性能和可靠性，让开发人员不用再密切关注基础设施，而将更多精力放在编码上。更令人困惑的是，许多 Web 服务器和一些应用程序服务器都被称为或自称为 Web 应用程序服务器。
归根结底，当今最热门的 Web 服务器和应用程序服务器是两者的混合体。当前使用的大多数日益丰富的应用程序都是静态 Web 内容和动态应用程序内容的组合，通过 Web 服务器和应用程序服务器技术的组合来提供。
市场上充斥着 Web 服务器和应用程序服务器，多到无法在此一一列举。相反，我们认为列出最受欢迎的免费开源选项可能更有价值：
Nginx 是一个开源 Web 服务器，包括反向代理、负载平衡、邮件代理和 HTTP 缓存功能。也可以从 Nginx, Inc. 获取受支持的 Nginx 商用版本。
根据互联网研究和网络犯罪预防公司 Netcraft 的数据，截至 2019 年 12 月，Nginx 为全球近 38% 的网站和超过 25% 的百万最繁忙网站提供服务或代理。Nginx 的世界知名企业用户包括 Dropbox、Netflix 和 Zynga。
Apache HTTP Server（也称为 "Apache"）于 1995 年首次发布，是另一种流行的免费开源 Web 服务器，截至最近，它支持的网站数量超过任何其他 Web 服务器（峰值时为 71%），然后于 2019 年 4 月被 Nginx 超越。截至 2019 年 12 月，Apache 已为全球超过 24% 的网站和 31% 的百万最繁忙网站提供服务。
Apache Tomcat 是一个开源应用程序服务器，可运行 Java Servlet，呈现和提供包含 JavaServer Page 代码的网页，并为 Java Enterprise Edition (Java EE) 应用程序提供服务。Tomcat 于 1998 年发布，是使用最广泛的开源 Java 应用程序服务器。
Glassfish 是 Sun Microsystems 于 2006 年推出的开源 Java EE 应用程序服务器，当前由 Eclipse 基金会托管。与大多数 Java 应用程序服务器一样，Glassfish 支持 Java Servlet、Enterprise JavaBeans (EJB) 等，但它还可以充当 Web 服务器，提供 Web 内容以响应 HTTP 请求。
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