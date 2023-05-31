现在，您已经了解了什么是分布式跟踪，让我们深入了解它的工作原理。与单体式应用程序不同，微服务环境在分布式后端上运行，因此更难跟踪完整的请求旅程。值得庆幸的是，分布式跟踪可以跟踪用户的每一步操作并监控它如何影响从前端到后端的应用程序。

分布式跟踪首先要检测微服务架构。您可以使用OpenTelemetry 等开源工具来开始检测和遥测收集过程。

接下来，开发人员需要在您的服务中实施代码，以记录跟踪数据并为每个事务标记唯一标识符。编码的跟踪上下文在整个应用程序环境中从一个服务器传递到另一个服务器。将自身附加到交易历程的标识符可让您了解客户体验。

分布式跟踪工具会在事件触发后，跟踪服务器中传输的每个活动或片段。收集一个跨距后，它会移动到下一个跨距，依此类推。这些跨距通常从父跨距开始，然后移动到子跨距。

您的工具会将这些操作排序并收集相关指标，例如自定义属性、时间戳和元数据。通常，分布式追踪工具帮助您以火焰图或瀑布视图格式对这些数据进行可视化。这些图表可帮助工程师解读分布式系统的哪些部分遇到了瓶颈、速度减慢或性能问题。

最后，您需要将分布式跟踪工具与可观测性平台相结合，以获得对应用程序的端到端监控。包括 Instana 这样的平台将帮助您提取和处理数据，以便采取正确的后续步骤来解决任何应用程序错误。