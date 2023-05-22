什么是 OpenTelemetry？

OpenTelemetry 技术可以生成、收集、导出和检测遥测数据，以分析平台的行为和性能。开发人员和 SRE 可以使用 OpenTelemetry，通过收集遥测数据的标准化流程实现业务目标并更好地了解系统行为。

IT 团队和开发运维专业人员必须使用检测技术在云原生应用中创建可观测的系统。检测代码过去是多种多样的，这使得公司很难更改后端。切换工具很困难，因为他们需要重新编写代码并重新配置新代理以将遥测数据发送到新设备。