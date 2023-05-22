什么是 OpenTelemetry？

OpenTelemetry（ibm.com 外部链接），也称为 OTel，是一个开源可观测性框架，包含一系列软件开发工具包 (SDK)、供应商中立或与供应商无关的 API 和检测工具。
OpenTelemetry 技术可以生成、收集、导出和检测遥测数据，以分析平台的行为和性能。开发人员和 SRE 可以使用 OpenTelemetry，通过收集遥测数据的标准化流程实现业务目标并更好地了解系统行为。
IT 团队和开发运维专业人员必须使用检测技术在云原生应用中创建可观测的系统。检测代码过去是多种多样的，这使得公司很难更改后端。切换工具很困难，因为他们需要重新编写代码并重新配置新代理以将遥测数据发送到新设备。
在意识到需要标准化系统后，云原生计算基金会 (CNCF)（ibm.com 外部链接）赞助了 OpenTelemetry 项目，以创建一种向后端可观测性平台发送、收集和传输遥测数据的标准化方法。OpenTelemetry 是将 OpenCensus（ibm.com 外部链接）和 OpenTracing（ibm.com 外部链接）的分布式跟踪技术结合到一个工具中而诞生的。
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为了更深入地了解 OpenTelemetry，让我们深入研究什么是遥测数据以及您的组织如何使用它。
成功的应用程序性能的关键部分是通过访问数据实现可观测性。IT 专业人员使用遥测数据来确定应用程序的健康状况和性能。
OpenTelemetry 为在云原生应用程序中收集和传输遥测数据创建了一个标准。然后，您的组织可以分析和监控这些指标，以改进您的平台。
遥测数据主要由从日志、指标和跟踪中收集的输出组成。这些通常被称为可观测性的三大支柱。
指标：指标通常是您看到系统出现问题的第一个迹象的地方。它们为您提供数值或一组测量值，以显示您的资源利用率和应用程序性能。指标的三种主要类型是增量、计量和累积指标。
跟踪：跟踪可评估请求如何在分布式云环境中通过服务器进行。它通过监控操作如何从一个节点转移到另一个节点来实现这一点。跟踪只能提供对应用程序健康状况的有限可见性，因为它只关注应用程序层。要全面了解系统中发生的情况，监控您的指标和日志也很重要。
收集遥测数据是 OpenTelemetry 实现可观测性的过程中的重要一步。接下来，我们将讨论如何在离散的云环境中使用 OpenTelemetry。
OpenTelemetry 的主要用途是收集和导出遥测数据。OTel 可协助 DevOps 专业人员调试和管理应用程序。在获得所需遥测数据后，他们可以做出明智的编码决策，并随着业务的不断变化和发展而做出相应调整。
在开发运维中使用 OpenTelemetry 来解决应用程序问题有三种主要方式：
确定请求优先级：OpenTelemetry 的独特之处在于，它能够创建一个分层体系来管理系统内的各项请求。这项功能十分重要，因为可确保不同的请求得到正确的优先排序。
跟踪资源使用情况：捕获微服务器之间的请求以按组归因资源使用情况。IT 专业人员可以跟踪共享系统之间的此资源使用情况。
微服务的可观测性：通过记录分布式系统中应用程序的遥测数据，监控应用程序的健康状况。掌握这些信息将有助于您的团队优化和正确运行应用程序。
这些功能均可帮助组织解决跨云原生系统运行应用程序时的常见错误。
在开源项目中使用 OpenTelemetry 有诸多优点。这些优点都有助于提高可观测性和监测性。这些优点解释了为什么 OTel 是应用程序性能监控 (APM) 的未来。
一致性：OpenTelemetry 的主要优势是在不同应用程序中收集 OpenTelemetry 数据时的一致性。缺乏统一的标准会给开发运维专业人员和 SRE 带来问题。现在，OTel 可以为您节省时间，提供更多的可观测性，并在无需更改代码的情况下收集遥测数据。这项技术在组织中的广泛采用使实施容器部署变得更加容易。这类似于大规模采用 Kubernetes 作为容器编排的标准。
简化的可观测性：OTel 简化了可观测性，因为无需更改代码或元数据即可收集遥测数据。现在，开发人员不必固定使用特定的后端或供应商。
灵活性：开发人员可以从任何 Web 浏览器或设备监控性能指标和使用情况。从任意位置观察您应用程序的便利性使实时跟踪您的分析变得更加容易。
总体而言，OpenTelemetry 的主要优势在于可以协助您实现最佳业务目标。此软件使您的组织能够了解并解决可能对客户体验产生负面影响的问题。OpenTelemetry 可为您提供所需数据，以便在服务中断之前阻止问题发生。
简而言之，OpenTelemetry 结合了 API、SDK、收集器和自动检测来提取数据并将其发送到目标系统。为了使您的系统更加不依赖特定技术和供应商，需要使用这些组件执行几个步骤。
应用程序接口会通过检测您的代码并指定需要收集的指标来创建跟踪。然后，您的 SDK 将收集、转换并将数据发送到下一阶段。 OpenTelemetry 收集器 会处理数据、过滤数据并将其导出到支持的后端。
要使 Otel 的数据收集成功，有很多活动因素需要考虑。以下是对 OpenTelemetry 的四个主要组件的深入解释：
API：应用程序性能接口 (API) 使不同的软件组件能够相互通信。它定义了日志记录、指标和跟踪数据的数据操作。从本质上讲，OpenTelemetry API 将应用程序与基础架构分离，使开发人员能够灵活地切换运行云的服务器。API 是特定于语言的（Java、Ruby、JavaScript、Python 等等）。
SDK：DevOps 专业人员可使用语言 SDK，以便让 OTel API 以所选语言生成遥测数据。在生成数据后，即可将信息导出到相应后端。借助 OpenTelemetry SDK，可将常用库手动检测与应用程序手动检测串联起来。SDK 是 API 与收集器之间的桥梁。SDK 表示软件开发工具包。
收集器：OpenTelemetry Collector 由遥测数据的导出器、处理器、聚合和接收器组成。它可以支持 Prometheus、OpenTelemetry Protocol (OTLP)、Jaeger、Zipkin 和其他专有工具。收集器可以获取遥测数据并将其发送到多个可观测性后端。最后，它可以作为处理管道来帮助您的组织在导出之前筛选数据。这有助于更快地排查潜在问题。
自动检测：需要注意的是，不同编程语言的自动检测功能各不相同。自动检测无需进行繁琐的手动编码。
OpenTelemetry 之所以能够成为企业监控应用程序的制胜法宝，上述每一个组件都功不可没。
OpenTracing 是一个开源项目，可帮助开发人员通过供应商中立的 API 检测代码以进行分布式跟踪。这是有益的，因为它不会强迫您固定使用某个特定的供应商或产品。
该项目提供九种不同语言的版本，包括 Ruby、Java 和 Python。开发运维和 IT 专业人员可以使用分布式跟踪来优化和调试软件架构代码。在处理微服务时它特别有用。
CNCF 将 OpenTracing 和 OpenCensus 合并到一个平台中，从而创建了 OpenTelemetry。自项目部署以来，已经收到 300 家公司的 10,000 多次贡献。鼓励广泛的协作和添加，从而创造了对大量检测工具的访问，这在行业中是无与伦比的。
如果要在这两个开源平台中做出选择，最好还是选择 OpenTelemetry，因为它的功能更强大。
OpenTelemetry 正在改变可观测性的格局。与 Kubernetes 成为容器编排标准类似，OpenTelemetry 在可观测性方面也得到广泛采用。由于我们上面提到的 OpenTelemetry 优点，OpenTelemetry 的采用和普及度将继续飙升。
OpenTelemetry 项目团队将继续努力，确保软件的核心组件稳定运行并创造自动化机制。在结束测试阶段后，OpenTelemetry 预计将取代云原生生态系统中当前使用的可观测性框架。
最重要的是，OpenTelemetry 不是可观测性后端，而是一个让遥测数据的收集和发送更加简化的工具。作为可观测性工具，Instana 是这个等式的最后一项。OpenTelemetry 格式和 SDK 可以作为旧版系统和不受支持的技术的迁移路径。
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