IBM Instana Observability 与 OpenTelemetry 可无缝集成，以确保没有任何服务未经检测，并可实现全面的实时可观测性。Instana 强大的依赖关系映射、上游/下游服务关联和全栈可见性可提供一套最为全面的 OTel 增值功能。
现在可以从 Instana 内部观察融合 GenAI 的 IT 应用程序和平台
Instana 与其它监控工具（例如日志管理和网络监控工具，如 IBM® Turbonomic®）集成，无需插件或应用程序重启即可全面查看整个 IT 基础架构中的应用程序性能。
OpenTelemetry 正在改变可观察性的格局。了解 OpenTelemetry 是什么、其运作方式和用途是什么，以及它为何能成为非常有益的开源工具。
Instana 支持所有 OpenTelemetry 信号，包括跟踪、指标和日志。了解如何通过将数据从应用程序或系统导入 Instana 来启用 OpenTelemetry 集成。
现在，企业可以在 IBM Instana Observability 中观测诸如 IBM® watsonx.ai、Amazon Bedrock、HuggingFace 等融合了 GenAI 的所有 IT 应用程序和平台。
我们会使用 Terraform 将 OpenTelemetry 演示应用程序部署到 AWS 上的 EKS 集群，然后展示如何配置演示应用程序，来将其所有跟踪、指标和日志发送到 Instana。