学习文章 什么是 OpenTelemetry？ OpenTelemetry 正在改变可观察性的格局。了解 OpenTelemetry 是什么、其运作方式和用途是什么，以及它为何能成为非常有益的开源工具。

文档 OpenTelemetry Instana 支持所有 OpenTelemetry 信号，包括跟踪、指标和日志。了解如何通过将数据从应用程序或系统导入 Instana 来启用 OpenTelemetry 集成。

博客文章 利用 IBM Instana Observability 观测 GenAI 现在，企业可以在 IBM Instana Observability 中观测诸如 IBM® watsonx.ai、Amazon Bedrock、HuggingFace 等融合了 GenAI 的所有 IT 应用程序和平台。