主页 IT 自动化 Instana OpenTelemetry
借助 OpenTelemetry 和 IBM® Instana Observability 的混合跟踪为您提供两全其美的体验。
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插图突出显示了 OpenTelemetry 集成的 Instana 仪表板的各种元素
利用 IBM Instana 在 OpenTelemetry 中实现自动化、情景化和智能化操作

IBM Instana Observability 与 OpenTelemetry 可无缝集成，以确保没有任何服务未经检测，并可实现全面的实时可观测性。Instana 强大的依赖关系映射、上游/下游服务关联和全栈可见性可提供一套最为全面的 OTel 增值功能。
新增功能 博客

现在可以从 Instana 内部观察融合 GenAI 的 IT 应用程序和平台
您可以做什么
灵活实施 利用任意一种提取选项，按照您想要的方式将数据发送到 Instana。将 OpenTelemetry 和 Instana 检测服务与混合跟踪无缝结合。
借助一个平台实现遥测数据的情境化 在 OpenTelemetry 服务的详细信息和相关基础架构的自动关联指标之间轻松导航。
于 IBM 一同丰富 OpenTelemetry 受益于 IBM Instana 提供的自动代码检测和其他自动功能，例如智能警报。通过自动可观测性和 AI 驱动的异常检测，最大限度地提高数据洞察分析能力。
300 +项受支持的技术

Instana 与其它监控工具（例如日志管理和网络监控工具，如 IBM® Turbonomic®）集成，无需插件或应用程序重启即可全面查看整个 IT 基础架构中的应用程序性能。

 探索所有支持的技术
资源 什么是 OpenTelemetry？

OpenTelemetry 正在改变可观察性的格局。了解 OpenTelemetry 是什么、其运作方式和用途是什么，以及它为何能成为非常有益的开源工具。

OpenTelemetry

Instana 支持所有 OpenTelemetry 信号，包括跟踪、指标和日志。了解如何通过将数据从应用程序或系统导入 Instana 来启用 OpenTelemetry 集成。

 利用 IBM Instana Observability 观测 GenAI

现在，企业可以在 IBM Instana Observability 中观测诸如 IBM® watsonx.ai、Amazon Bedrock、HuggingFace 等融合了 GenAI 的所有 IT 应用程序和平台。

 配备 IBM Instana 和 Terraform 的 OpenTelemetry

我们会使用 Terraform 将 OpenTelemetry 演示应用程序部署到 AWS 上的 EKS 集群，然后展示如何配置演示应用程序，来将其所有跟踪、指标和日志发送到 Instana。
采取后续步骤
利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。
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