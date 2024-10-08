SRE 支持 DevOps 开发运维周期中的弹性、冗余和可靠性，并处理软件程序的日常实施。站点可靠性工程师通常遵循五五开规则：他们将一半的时间用于解决客户问题（例如管理升级和响应事件），另一半时间用于自动执行 IT 运营。这些运营包括生产系统管理、变革管理、事件响应和应急响应。

SRE 团队弥合了软件开发人员希望程序如何运行与程序在实际情况下如何运行之间的差距。站点可靠性工程师直接与客户合作，解决问题并收集有关用户体验的数据。SRE 团队将该数据反馈给开发团队，使其能够更深入地洞察分析软件的运行状况以及需要进行哪些更新。

SRE 明白失败是不可避免的。他们的工作是识别（通过根本原因分析等过程）当前问题的根本原因，并使用监控和记录数据来预测未来潜在的故障。然后，他们设置自动化来解决这些问题，在系统中建立弹性和冗余。

这种对大型软件系统的自动监督减少了系统管理员手动完成 IT 运营任务的需要。消除手动功能有助于 IT 团队节省时间，更准确地执行运营任务，并专注于维持应用程序性能。