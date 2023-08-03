组织的关键应用程序或基础架构每天都会面临新的故障风险，有可能会威胁到组织向客户提供服务的能力。故障原因可能因各个问题而异，包括安全漏洞、配置错误或服务中断。随着越来越多的应用程序和数据被托管在云端，错误或中断的可能性会增加，进而可能会导致安全问题的增加。



解决中断问题的一种方法是混沌工程。这不是一个随意的过程，工程师不会无故终止实例或服务，或以其他方式导致系统故障。此过程可识别未来的潜在问题，使工程团队能够主动解决问题，避免在未来的实际环境中出现这些问题。



混沌工程很重要，因为错误或中断可能会减慢组织的发展势头，随着停机时间的增加，组织要花费大量宝贵时间来即时寻求解决方案。Netflix 在从本地切换到云端1 时亲身了解了这个概念 - 他们经历了一次中断，导致服务交付在 2008 年中断了三天。

这次中断发生在它转型为视频流媒体业务之前，否则停机的成本将会呈指数级增长。因此，Netflix 决定尽一切可能来最大限度地减少中断，并开始将混沌工程引入其工作流。借助混沌工程，他们能够在问题发生之前识别问题，并在发生不可避免的故障时将损失降至最低。

Netflix 创建了 Chaos Monkey2，这是一款开源工具，可在 IT 服务和基础设施中随机创建事件，旨在找出可通过自动恢复程序修复或解决的薄弱环节。为应对云的不可靠性，当公司从私有数据中心迁移到 Amazon Web Services (AWS) 时，他们实施了“Chaos Monkey”。许多组织现在都使用 Chaos Monkey 来运行其混沌工程实验。



混沌工程是防范组织生产环境中基础设施故障、中断或组件缺失的重要防御措施。它通过避免服务严重中断，帮助站点可靠性工程师 (SRE) 和其他开发运维团队成员提供持续的服务交付。混沌工程帮助他们更好地了解自己的漏洞，并告知如何在发生中断时将影响降至最低。



因程序的依赖关系不同，即使代码中的一个小问题也可能对整个生产环境产生灾难性影响。例如，金融服务公司的交易软件系统中的错误可能导致数百万美元的损失3。

组织可能无法避免所有 IT 事件，但他们可以通过混沌管理来了解可能的情况及其最佳解决方案，从而最大限度地减少损失。