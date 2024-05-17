过去十年是有记录以来自然灾害影响区域最大的年份¹，仅 2019 年自然灾害造成的全球经济损失就超过 2,320 亿美元²。这些事件不仅需要花费金钱来进行灾难恢复，而且还减少了市场收益。
在 S&P 最近的一项研究³ 中，首席财务官 (CFO) 和首席执行官 (CEO) 报告称，6% 的年收入受到极端天气和气候事件的影响。企业必须在决策时考虑气候变化因素，但如何才能做到这一点呢？输入：The Climate Service。
The Climate Service, Inc. (TCS)（ibm.com 外部链接）的使命是将气候数据整合到财务决策中。TCS Climanomics 平台可帮助组织了解、量化和减轻其气候风险，以增强抵御能力并减少财务损失。随着市场需求的迫切性和不断升级，TCS 选择依靠 IBM Garage™ 体验并借助 IBM 开源云平台来快速跟踪 Climanomics 平台的扩展。
¹Munich RE 2019 年自然灾害平衡表（ibm.com 外部链接）
² Aon 灾难报道（ibm.com 外部链接）
³ S&P Global Ratings 研究（ibm.com 外部链接）
Climanomics 平台支持以下各项
该解决方案的混合架构可以提高可用性并简化工作流程
通过 IBM Garage，TCS 获得了全面的 IBM 专业知识和产品，包括 IBM Garage Enterprise Design Thinking、IBM Cloud 和 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 容器平台。利用经过验证、敏捷、以用户为中心的实践，由设计师、开发人员和架构师组成的专门端到端团队首先与 TCS 合作制定商业机会声明，以实现关键目标：改善 Climanomics 平台上的整体用户体验，实现现有架构和数据管理的现代化，并最终为 TCS 带来持续收入。
随后，团队在伦敦举行为期三天关于 IBM Garage 的设计和架构研讨会，在设计师、架构师和开发人员的协作环境中解决问题。研讨会结果是，团队商定为重新架构的平台提供定义的最简化可实施产品 (MVP)，接下来的八周将用于用户测试、开发和现代化。
在整个过程中，IBM 和 TCS 团队通过每日启动会议、每周回顾和迭代以及极限编程和结对编程（面对面和虚拟方式）密切合作。
通过遵循 IBM Garage 方法，TCS 从定义业务需求过渡到构建可工作和经过测试的软件，再过渡到扩展解决方案，以满足不断升级的气候需求。
气候风险分析需要大量数据（PB 级数据和数千个方程式），这需要高效的云架构来管理和快速访问信息。为了扩展平台，TCS 采用 IBM 开源云平台，将任务关键型工作负载转移到跨 IBM Cloud 和 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 的混合架构。成果：提高面向客户的可用性、实现更复杂的集成并简化工作流程。
随着气候变化继续产生不断升级的金融风险，Climanomics 平台使决策者能够将气候风险洞察分析融入决策中。这些洞察分析最大限度地提高抵御能力，并帮助投资者、企业和社区为未来做好准备：世界面临的最大挑战。
The Climate Service, Inc.（ibm.com 外部链接）利用尖端科学技术来帮助衡量、监控和管理气候对其客户业务和投资的财务影响。The Climate Service 成立于 2017 年，总部位于北卡罗来纳州达勒姆。
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美国出品，2021 年 9 月。
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