通过 IBM Garage，TCS 获得了全面的 IBM 专业知识和产品，包括 IBM Garage Enterprise Design Thinking、IBM Cloud 和 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 容器平台。利用经过验证、敏捷、以用户为中心的实践，由设计师、开发人员和架构师组成的专门端到端团队首先与 TCS 合作制定商业机会声明，以实现关键目标：改善 Climanomics 平台上的整体用户体验，实现现有架构和数据管理的现代化，并最终为 TCS 带来持续收入。

随后，团队在伦敦举行为期三天关于 IBM Garage 的设计和架构研讨会，在设计师、架构师和开发人员的协作环境中解决问题。研讨会结果是，团队商定为重新架构的平台提供定义的最简化可实施产品 (MVP)，接下来的八周将用于用户测试、开发和现代化。