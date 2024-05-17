主页 Case Studies The Climate Service 每日预报：极端天气和金融稳定
The Climate Service 将气候变化纳入财务决策
粉色雷暴

过去十年是有记录以来自然灾害影响区域最大的年份¹，仅 2019 年自然灾害造成的全球经济损失就超过 2,320 亿美元²。这些事件不仅需要花费金钱来进行灾难恢复，而且还减少了市场收益。

在 S&P 最近的一项研究³ 中，首席财务官 (CFO) 和首席执行官 (CEO) 报告称，6% 的年收入受到极端天气和气候事件的影响。企业必须在决策时考虑气候变化因素，但如何才能做到这一点呢？输入：The Climate Service。

The Climate Service, Inc. (TCS)（ibm.com 外部链接）的使命是将气候数据整合到财务决策中。TCS Climanomics 平台可帮助组织了解、量化和减轻其气候风险，以增强抵御能力并减少财务损失。随着市场需求的迫切性和不断升级，TCS 选择依靠 IBM Garage™ 体验并借助 IBM 开源云平台来快速跟踪 Climanomics 平台的扩展。

¹Munich RE 2019 年自然灾害平衡表（ibm.com 外部链接）
² Aon 灾难报道（ibm.com 外部链接）
³ S&P Global Ratings 研究（ibm.com 外部链接）

提供决策支持

 

Climanomics 平台支持以下各项

简化工作流程

 

该解决方案的混合架构可以提高可用性并简化工作流程
当世界需要大规模技术应对极端难题时，他们会召唤 IBM。而这也正是 IBM 的职责所在。 James McMahon 首席执行官 The Climate Service, Inc.
改善用户体验

通过 IBM Garage，TCS 获得了全面的 IBM 专业知识和产品，包括 IBM Garage Enterprise Design ThinkingIBM CloudRed Hat OpenShift on IBM Cloud 容器平台。利用经过验证、敏捷、以用户为中心的实践，由设计师、开发人员和架构师组成的专门端到端团队首先与 TCS 合作制定商业机会声明，以实现关键目标：改善 Climanomics 平台上的整体用户体验，实现现有架构和数据管理的现代化，并最终为 TCS 带来持续收入。

随后，团队在伦敦举行为期三天关于 IBM Garage 的设计和架构研讨会，在设计师、架构师和开发人员的协作环境中解决问题。研讨会结果是，团队商定为重新架构的平台提供定义的最简化可实施产品 (MVP)，接下来的八周将用于用户测试、开发和现代化。
启动速度、企业规模

在整个过程中，IBM 和 TCS 团队通过每日启动会议、每周回顾和迭代以及极限编程和结对编程（面对面和虚拟方式）密切合作。

通过遵循 IBM Garage 方法，TCS 从定义业务需求过渡到构建可工作和经过测试的软件，再过渡到扩展解决方案，以满足不断升级的气候需求。
庞大的问题，海量的数据

气候风险分析需要大量数据（PB 级数据和数千个方程式），这需要高效的云架构来管理和快速访问信息。为了扩展平台，TCS 采用 IBM 开源云平台，将任务关键型工作负载转移到跨 IBM Cloud 和 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 的混合架构。成果：提高面向客户的可用性、实现更复杂的集成并简化工作流程。

随着气候变化继续产生不断升级的金融风险，Climanomics 平台使决策者能够将气候风险洞察分析融入决策中。这些洞察分析最大限度地提高抵御能力，并帮助投资者、企业和社区为未来做好准备：世界面临的最大挑战。
The Climate Service 徽标
关于 The Climate Service, Inc.

The Climate Service, Inc.（ibm.com 外部链接）利用尖端科学技术来帮助衡量、监控和管理气候对其客户业务和投资的财务影响。The Climate Service 成立于 2017 年，总部位于北卡罗来纳州达勒姆。
解决方案组件 IBM Cloud IBM Consulting IBM Garage™ Red Hat OpenShift on IBM Cloud
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© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Garage, New Orchard Road, Armonk, NY 10504

美国出品，2021 年 9 月。

IBM、IBM 徽标、ibm.com、Enterprise Design Thinking、IBM Cloud 以及 IBM Garage 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可在 www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade 网站上找到。

Red Hat 和 OpenShift 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

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