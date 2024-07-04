这三个关键推动因素（即个性化、扩大化、可衡量）具有循环性特点。在此处概述的数字化变更管理流程的每个步骤中，都会涉及每个推动因素：

准备：在此阶段，利益相关者进行广泛的研究，包括访谈和历史数据分析，以确定变更的范围。这一阶段定义了差距、需求和所涉及的角色。

发现：在规划的发现或探索阶段，团队会进行变更影响评估。该评估可明确变更的范围，并确认在准备阶段中提出的具体差距和需求。在此基础之上，确定变更方法和相应的战略，并制定变更路线图。

交付：交付阶段是在前面提到的指导原则和方法的推动下部署变更计策的阶段。交付是用于部署计策或采取行动并评估结果的持续过程。一旦部署达到一定的满意度，就会开展更广泛的用户培训。

过渡：既然变更已投入使用，员工也开始接受新的变更，那么就需要一个持续的加入、部署、支持和衡量过程。借助设计思维方法的敏捷性，可以根据采用衡量指标和关键绩效指标 (KPI) 进行快速调整。

实现和维持：过渡应无缝地让转型实现成功。如果未获成功，变更管理团队将回到早期的发现和交付阶段来改进转型。如果获得成功，则采取行动通过持续的支持（例如，向新员工传授知识）和衡量来维持变更。