更新日期：2024 年 7 月 4 日
撰稿人：Alexandria Iacoviello、Elizabeth Whiteford、Amanda Downie
在变更管理 (CM) 中，重要的是确保我们在整个过渡期间，为参与组织变更的人员和系统提供装备和支持。这包括在整个变更过程中采用结构化方法针对变更展开沟通，以及管理人员和流程。
利益相关者可能因组织的规模和变更的性质而不同。例如，如果您正在更改的流程会直接影响向客户提供的产品，那么客户就是该流程中的重要利益相关者。如果您正在更改内部技术工具，客户可能不是变更中的关键利益相关者。
要确定对变更管理策略重要的利益相关者，首先要定义变更范围。接着，确定谁正在一致地使用和操作这些当前流程。首先让这些利益相关者参与进来，随着工作不断进展，您可能会发现还有更多的关键利益相关者需要考虑。如前所述，灵活调整变更管理流程非常重要。在不同阶段，变更管理策略可能需要涉及更多的利益相关者。
变更管理中的常见利益相关者通常是高管和领导层、中层管理人员、一线员工、开发人员、项目经理、主题专家 (SME)，可能还有客户。要确定参与变更管理的利益相关者，请考虑提出以下问题：
心理学家和变更领导者已经开发了几种组织变更管理方法：
该框架由变更顾问 William Bridges（ibm.com 外部链接）开发，重点关注人们对变更的反应。关键利益相关者通常将他们对变更的适应比作悲伤的三个阶段。但是，Bridges 的模型通过三个阶段描述了该流程：
Axelos 是一家由 Capita 和英国内阁办公室合资成立的公司，该公司开发了 IT 基础设施库 (ITIL)。该框架使用详细的指南来管理 IT 运营和基础设施。旨在通过在整个变更管理流程中实现无事故的 IT 服务，推动成功的数字化转型。
多年来，ITIL 一直在不断增强和扩展，以改进变更流程。ITIL 框架有 4 个版本，最新版本是 ITIL v4。此版本优先考虑实施适当的 DevOps、自动化和其他基本 IT 流程。1 第四次工业革命旨在助力现代数字化转型，催生了 ITIL v4。
哈佛大学教授约翰·科特为负责领导变更的专业人士开发了这个流程。2 他从众多变更领导者那里收集了共同的成功因素，并制定出以下八步变更管理流程：
心理学家 Kurt Lewin 在 20 世纪 40 年代提出了“解冻-改变-再冻结”框架。 3这个比喻暗示冰块在碎裂之前形状不会改变。然而，不打破冰块而改变其形状的过程可以是：融化冰块，将水倒入新模具，然后再次冻结成新的形状。Lewin 将这种比较用于变更管理策略，指出分阶段引入变更有助于组织成功获得员工认同，并使变更过程更加顺畅。
Prosci 公司开发的 Prosci 方法论以考察人们对变更如何反应的多项研究为基础。该方法包括三个主要组成部分：Prosci 变更三角 (PCT)、ADKAR 模型和 Prosci 三阶段流程。
发起、项目管理和变更管理推动了 PCT 模型框架的发展。该模型将成功置于这三个要素的中心，并用于整个 Prosci 方法论。
ADKAR 模型解决变更管理中最重要的一个部分：利益相关者。该框架是个缩写，为变更领导者提供了正确的策略：
这个 3 阶段流程具有结构化但灵活的框架。Prosci 方法论的三个阶段是准备方法、管理变更和维持结果。5
设计思维激励着领导者和变更推动者采取更易产生共鸣的方法来应对重大变更。这种思维方式可以基于意图驱动的行动来产生更积极的影响和更强的冲击。
采用设计思维，用于变更管理和变更本身的方法将更具吸引力。在充满激励的环境中更多地参与变更，可以获得更高水平的支持，从而加快变更的步伐。
敏捷性概念对于设计思维的本质至关重要。变更不是静态事件。最成功的组织变更不仅具有敏捷性，而且是一个迭代过程。人员和项目需保持足够的灵活性，可根据新的需求进行调整和改进。
当今有效的数字变更管理战略依赖于三个关键推动因素：个性化、扩大化和可衡量。
个性化：使用基于角色的变更方法。设计思维可为员工清晰地描绘最佳变更之旅，并优化员工敬业度。每一项行动都会让员工得到提升，并激励他们作为变更之旅中不可或缺的成员来提高绩效。
扩大化：在行为科学和商业分析的大力支持下，共同创造和协作可提升员工建言的水平。这些有助于塑造、规划、实施和实现变更转型，并获得更多的认同和采用。如果措施得当，它们将有助于加快变更之旅的速度并相应地扩大规模。
可衡量：必须了解变更对转型的影响，才能以最佳的方式开展业务变更转型。关键绩效指标 (KPI) 和各种衡量指标可在整个旅程中提供洞察分析，并提供数据驱动的方法来突出变更举措的价值。
这三个关键推动因素（即个性化、扩大化、可衡量）具有循环性特点。在此处概述的数字化变更管理流程的每个步骤中，都会涉及每个推动因素：
准备：在此阶段，利益相关者进行广泛的研究，包括访谈和历史数据分析，以确定变更的范围。这一阶段定义了差距、需求和所涉及的角色。
发现：在规划的发现或探索阶段，团队会进行变更影响评估。该评估可明确变更的范围，并确认在准备阶段中提出的具体差距和需求。在此基础之上，确定变更方法和相应的战略，并制定变更路线图。
交付：交付阶段是在前面提到的指导原则和方法的推动下部署变更计策的阶段。交付是用于部署计策或采取行动并评估结果的持续过程。一旦部署达到一定的满意度，就会开展更广泛的用户培训。
过渡：既然变更已投入使用，员工也开始接受新的变更，那么就需要一个持续的加入、部署、支持和衡量过程。借助设计思维方法的敏捷性，可以根据采用衡量指标和关键绩效指标 (KPI) 进行快速调整。
实现和维持：过渡应无缝地让转型实现成功。如果未获成功，变更管理团队将回到早期的发现和交付阶段来改进转型。如果获得成功，则采取行动通过持续的支持（例如，向新员工传授知识）和衡量来维持变更。
随着快速数字化转型和持续创新的到来，变更管理成为企业取得成功的重要工具。在多种变更管理方法中，以下是一些需要考虑的一般最佳实践：
