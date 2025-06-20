面向人力资源 (HR) 的 AI 技术

运用生成式 AI 自动化 HR 部门的重复性任务，提升员工体验与生产力，赋能组织蓬勃发展。
借助 watsonx HR 智能体加速转型 预约实时演示
插图显示，一人正伏案工作，而另一人站立在一旁

提升人力资源体验

借助 AI 智能体减轻 HR 团队的重复性工作负担，提升生产力，并使 HR 职能能够专注于人力资源中更具人文关怀的事务。

网络研讨会： 重塑未来工作方式：借助 IBM watsonx HR 智能体提升生产力规模

欢迎于美国东部时间  6 月 23 日下午 1 点加入我们，深入了解我们预构建 HR 智能体的功能。这些智能体专为助力人力资源专业人士获取竞争优势而设计。

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优势
改善员工体验

借助 AI 与自动化赋能的自助服务简化工作流程。生成式 AI 助力 HR 团队实时快速归纳信息、获取可靠答案，省去了查阅冗长政策文件或在多个应用间切换的繁琐。
提高行政人员的生产力

通过减少行政事务，AI 与自动化解放了管理者、员工及 HR 专业人员，使他们能够聚焦于职业发展、技能提升、绩效管理与人才留存等战略举措。
优化招聘流程

运用预测性分析优化职位发布，使其与业务指标及留任目标相契合，进而改进人才获取效能。解放招聘专员，使其能够专注于关系建立而非手动流程。

面向 HR 解决方案的 AI

人力资源自助服务 AI 智能体的插图

借助 AI 智能体实现自助服务

运用 AI 智能体处理日益繁杂的人力资源工作流，同时确保企业政策合规。采用一套预构建的 AI 智能体实施人力资源用例，配备已与常见企业应用程序相连的工具。
深入了解 watsonx 人力资源智能体
都市空间中人们使用不同设备行走场景。

借助咨询服务实现现代化与转型

人力资源和人才转型咨询服务可助力人力资源从合规中心转变为价值驱动者。以 AI 作为企业的战略核心，推动人力资源职能现代化，塑造更优质的员工体验。
探索人力资源和人才转型咨询服务

CEO 如何利用专业知识和 agentic AI 在动荡环境中实现蓬勃发展

2025 年 IBM CEO 研究揭示了五种大胆的思维转变方式，借助 agentic AI 可以将动荡局面转化为发展机遇，并推动变革进程。

2025 年 CEO 调研
现实世界中的 AI 12,000 IBM 在一个季度内所节省的数据录入和数据收集等重复性任务的时间 阅读 IBM AskHR 案例 10%-20% FloCareer 借助负责任的 AI 工具和智能自动化，实现员工规模如预期增长 阅读 FloCareer 案例 15% 在活动和学习管理中应用 AI 助手和智能体后，IBM 员工满意度获得提升  阅读 IBM HR 案例

演示

了解 AI 助手与智能体如何简化招聘任务，打造更流畅高效的雇佣体验。您可从用户或构建者的角度进行交互，也可根据组织的独特需求预约定制化演示。
蓝色网格背景折线图附时间与用户图标标注。
使用人才招聘助手简化职位申请任务
了解 watsonx Orchestrate 如何帮助招聘经理简化职位申请任务，确保招聘流程顺畅高效。
蓝白棋盘背景手握三根柱状图图示。
为职位申请构建人才招聘助手
深入了解如何借助 watsonx Orchestrate 构建助手，实现职位申请流程自动化并提高工作效率。

Insights

聆听领导者的见解，了解如何让 AI 在您的企业中发挥作用，实现人力资源转型。

将 AI 挑战转化为机遇

未来工作的新前沿

让 AI 助力人力资源和人才转型

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采取下一步行动

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