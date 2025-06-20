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通过减少行政事务，AI 与自动化解放了管理者、员工及 HR 专业人员，使他们能够聚焦于职业发展、技能提升、绩效管理与人才留存等战略举措。
运用预测性分析优化职位发布，使其与业务指标及留任目标相契合，进而改进人才获取效能。解放招聘专员，使其能够专注于关系建立而非手动流程。
运用 AI 智能体处理日益繁杂的人力资源工作流，同时确保企业政策合规。采用一套预构建的 AI 智能体实施人力资源用例，配备已与常见企业应用程序相连的工具。
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