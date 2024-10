有效的 IT 治理作为一项治理、风险与合规 (GRC) 策略,是整体业务战略和公司治理的重要组成部分。IT 治理在确保遵守行业和政府法规的同时,还要管理治理情况和风险。优化 IT 治理需要正确调配 IT 投资、策略和人员。它有助于组织根据业务目标制定一致的 IT 目标。

全面的 IT 战略如果纳入了强有力的 IT 治理,就可以简化 IT 决策,最终推动实现关键业务目标。对于负责 IT 运营的开发运维 (DevOps) 团队而言,IT 治理正日益成为他们的一项工作。开发运维 (DevOps) 团队可以更高效地合作创建、测试和交付软件。

随着组织增加 IT 投资,强有力的 IT 治理策略也变得更加重要。首席信息官 (CIO) 与高级管理层的其他关键利益相关者一起,推动实现 IT 治理战略。