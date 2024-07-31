发布日期：2024 年 7 月 31 日
撰稿人：Keith O'Brien、Amanda Downie
信息技术 (IT) 治理是指通过一个或多个管理框架帮助组织优化 IT 运营的使用，从而支持组织实现业务目标。
有效的 IT 治理作为一项治理、风险与合规 (GRC) 策略，是整体业务战略和公司治理的重要组成部分。IT 治理在确保遵守行业和政府法规的同时，还要管理治理情况和风险。优化 IT 治理需要正确调配 IT 投资、策略和人员。它有助于组织根据业务目标制定一致的 IT 目标。
全面的 IT 战略如果纳入了强有力的 IT 治理，就可以简化 IT 决策，最终推动实现关键业务目标。对于负责 IT 运营的开发运维 (DevOps) 团队而言，IT 治理正日益成为他们的一项工作。开发运维 (DevOps) 团队可以更高效地合作创建、测试和交付软件。
随着组织增加 IT 投资，强有力的 IT 治理策略也变得更加重要。首席信息官 (CIO) 与高级管理层的其他关键利益相关者一起，推动实现 IT 治理战略。
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保持强有力的 IT 治理能够帮助组织在多个重要的方面蓬勃发展。
组织 IT 流程的中断会影响整个企业。因此，组织将弹性作为 IT 治理流程的核心组成部分。组织可以调整 IT 职能来最大限度地延长正常运行时间，并创建适当的备份和冗余来保持业务运转。
了解 IT 资源成本及其对业务增长的影响是 CIO 的一项重要工作。虽然技术是所有现代组织的重要组成部分，但 CEO 需要知道，各种 IT 项目、计划和支出都与实现业务目标直接相关。
企业 IT 越来越多地使用客户数据来推动业务运营，这意味着管理机构会更加关注组织如何运营 IT 部门。如果组织能够强有力地实行 IT 治理，那么遇到合规性问题的可能性就会降低，因而也更有能力将精力集中于其他业务领域。
负责制定和维护 IT 治理标准与指导原则的是几家政府组织和非政府组织 (NGO) 以及一些私营企业。
有一些 IT 治理策略和程序得到许多组织的采用。
也称为 COBIT，是一个公认实践和工具的框架，可最大限度地降低风险，引入监管合规性并推动实现业务目标。
该框架是一个最佳实践库，可帮助组织更好地管理其 IT 支持与服务。AXELOS 负责管理 ITIL 更新。最新的 ITIL 4 发布于 2019 年2（ibm.com 外部链接），纳入了人工智能和云计算等新的工具和技术。
该模型最初由美国国防部开发，涉及组织的软件开发过程。如今的 CMMI 模型可帮助各种规模的组织构建 IT 运营、衡量其成熟度并确定需要改进的方面。
生成式 AI 对现代企业的各个方面（包括 IT）都产生了重大影响。在 AI 时代，组织可能需要重新思考其 IT 治理策略，尤其是当他们正在考虑使用 ChatGPT 等第三方工具时。如今构建的生成式 AI 提出了若干难题，涉及合理使用、数据隐私和对结果正确性的信心。
接受并采用生成式 AI 的组织可能需要审核现有的 IT 治理策略，确定是否需要制定使用该技术的新规则。此外，生成式 AI 还可作为制定 IT 治理策略的重要工具，例如提出关键内容的建议或提出 IT 治理团队可能面临的问题。
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人工智能治理应从概念阶段开始，并贯穿 AI 解决方案的整个生命周期。
1 CEOs’ top priorities for IT leaders today（IBM.com 外部链接），CIO.com，2024 年 5 月 13 日
2 What is ITIL? Your guide to the IT Infrastructure Library （IBM.com 外部链接），CIO.com，2022 年 5 月 16 日