Deis（后被 Microsoft 收购）于 2016 年推出 Helm，成为简化 Kubernetes 应用程序管理的首批工具之一。2018 年，该团队将此项目捐赠给 云原生计算基金会 (CNCF)，后者于 2020 年将其认证为正式 CNCF 毕业项目。

Helm 的开源开发进程由 GitHub 主动维护，全球贡献者皆可在此协作推动其发展。官方网站 helm.sh 可提供全面的文档 (doc)、下载程序和资源，以帮助用户快速入门并保持更新。

一个关键的里程碑是 2019 年底发布的 Helm 3。此版本从 Helm 2 中删除了 Tiller 组件，通过直接与 Kubernetes 应用程序编程接口 (API) 交互提高了安全性并简化了访问控制。Helm 3 还增强了升级流程、依赖关系管理和对库图表的支持，使其更加安全、灵活且易于在企业中使用。

Helm 已在整个云原生生态系统中得到广泛采用。根据 CNCF 最近的调查，Helm 是首选 Kubernetes 包管理器，在运行 Kubernetes 的组织中采用率为 75%。1

Artifact Hub（已取代最初的 Helm Hub）托管着数千个 chart，而主流软件供应商通常提供 Helm chart 作为其主要 Kubernetes 分发方式。