持续部署是软件开发的一种策略，将对应用程序的代码更改自动发布到生产环境中。
一系列预先定义的测试推动了自动化。一旦新的更新通过这些测试，系统会直接将更新推送给软件的用户。
持续部署为希望扩展其应用程序和 IT 产品组合的企业提供了多项优势。最重要的是，它通过消除编码和客户价值之间的滞后期（通常为几天、几周甚至几个月）来加快上市时间。
为了实现这一点，回归测试必须自动化，从而消除昂贵的手动回归测试。组织为管理大量生产变更而建立的系统（包括发布计划和批准会议），对于大多数变更来说也可以省去。
持续部署可为组织带来众多益处，包括：
自动化测试是持续部署最关键的依赖项，发生在部署管道生命周期的每个阶段。此能力提高了部署体验的整体质量。例如，自动化测试可以在错误进入生产环境之前进行调试。
持续部署有助于快速交付更新和软件版本。一旦新的更新通过了预定义的测试，系统就会自动将其推送给软件的最终用户。
自动化测试使开发团队能够快速、一致地部署新功能和改进，以增强客户体验。
自动部署可消除瓶颈并减少手动任务。该流程可通过减少停机时间来帮助企业节省成本。
持续部署能让开发人员更专注于编写代码和执行测试，而不是手动部署程序。它还通过在所有应用程序和环境中提供单一视图，支持团队协作和交流。
持续部署允许开发人员频繁发布代码变更，从而加快了反馈循环。此功能减少了从用户和利益相关者接收反馈所需的时间。
“持续部署”和“持续交付”听起来可能相似，但它们是频繁发布的两种不同方法。
持续交付是一种软件开发实践，开发人员使用此方法构建软件以随时将其发布到生产环境中。为了实现这一点，持续交付模型涉及类似生产的测试环境。
在持续交付解决方案中完成的新构建版本，将自动部署至自动化质量保证测试环境，以测试是否存在任意数量的错误和不一致性问题。代码通过所有测试后，持续交付需要人工干预才能批准其部署至生产环境，随后就会进行自动部署。
持续部署进一步实现自动化，从而消除了人工干预的必要性。自动化测试和开发人员都值得信赖，因此无需获得生产发布的批准。如果测试通过，则表示新代码已获批准，可自动部署至生产环境。
持续部署是确保持续交付顺利完成的自然结果。最终，人工审批不仅毫无价值，反而会拖慢整体流程。届时，人工审批将被废除，持续交付则会演进为持续部署。
观看此视频，其中 IBM Cloud 的 Eric Minick 解释了持续部署和持续交付之间的区别。
确保无缝持续部署的另一个关键要素是持续整合 (CI)，即开发人员在整个开发周期中将新代码整合至代码库的软件开发流程。
为了实现部署流程自动化，项目的所有开发人员都需要一种有效的方式来沟通所发生的变更。持续整合使之成为可能。
通常，在处理同一个软件开发项目时，开发人员会处理代码主分支的各个副本。但是，在开发人员将更改合并到主代码库后，可能会出现功能问题和漏洞，尤其是当开发人员相互独立工作时。他们独立工作的时间越长，风险就越高。
通过 CI，每个人每天至少执行一次将代码更改合并到存储库中。更新发生时，将运行自动化的构建测试，以确保任何更改都与主分支保持兼容。此过程是一种防止故障的方法，可尽快捕获整合问题。
例如，单元测试可验证各个组件或功能，从而提供有关代码行为的即时反馈。整合测试可评估软件组件与模块之间的交互，以确保它们能正确协同工作，并发现单元测试可能会遗漏的所有问题。
持续集成/持续交付 (CI/CD) 管道是一种敏捷的 DevOps 开发运维工作流程，专注于频繁可靠的软件交付流程。该方法是迭代的，而不是线性的，允许 DevOps 开发运维团队编写代码、集成代码、运行测试、交付版本和以协作且实时的方式部署对软件的更改。
CI/CD 中的“CD”可能会令人困惑，因为在描述进一步自动化管道的方法时它也用于指代持续部署。
开发人员必须使用适当的工具来持续开发和部署高质量的软件改进。该流程通过确保开发部门和运营部门之间的有效沟通来建立有效的 DevOps 开发运维实践。它还可以最大限度地减少或消除软件交付管道中的错误。
以下是持续部署工作流程中使用的一些最重要的工具和功能。
版本控制可通过跟踪对特定项目资产的修订来推动持续整合。版本控制又称为“修订”或“源”控制，有助于提高项目更新和变更情况的可见性，同时协助团队随时随地开展合作。常用的版本控制系统 (VCS) 包括 Git、Bitbucket 和 AWS CodeCommit。
代码审查如同其名称一样易懂，就是利用工具来测试当前源代码的过程。代码审查通过查找编码中的漏洞和错误来帮助提高软件的完整性，并帮助开发人员在部署更新之前解决这些问题。
CI 是持续部署的关键组件，当多个开发人员处理同一项目时，在最大限度地减少开发障碍方面发挥着重要作用。存在各种专有和开源 CI 工具，各工具可应对企业软件部署的独特复杂性。
在自动执行推动持续部署所需的所有活动时，应用程序发布自动化（或应用程序发布编排）至关重要。编排工具可连接各个流程，确保开发人员在将新的变更推向生产之前遵循所有关键步骤。这些工具可与配置管理流程相整合，以确保在所有项目环境中进行正确配置并达到最高的性能水平。
在运行持续部署模型时，能够可视化测试环境或暂存环境中的数据非常重要。IT 基础设施监控工具可帮助您分析应用程序性能，以了解所做的更改是否产生积极或消极的影响。
有时，部署到环境的新软件行为异常，需要回滚到以前的版本。持续部署需要强大的回滚能力。组织可以使用蓝绿部署战略，即创建两个独立但相同的环境来运行同一应用程序的不同版本，目标是最大限度地减少停机时间并允许回滚。其他回滚策略包括滚动部署和金丝雀部署。
DevOps 开发运维团队使用指标来在持续部署周期中改进他们的流程。例如，部署频率 (DF) 指标衡量生产部署环境中代码更改的频率。该指标可帮助开发人员评估他们向最终用户交付新功能的速度。
Kubernetes 是一个开源的容器编排平台，可以极大地增强持续开发管道的开发。由于其灵活、合乎逻辑和直观的用户界面，Kubernetes 可以减少遇到服务器使用限制和中断时出现的常见问题，同时支持现代基础设施和多云部署。
通过自动执行容器化应用程序的部署、扩展和运营，Kubernetes 有助于提高 DevOps 开发运维流程的敏捷性。由于其模块化设计，Kubernetes 允许更改服务中的单个 Pod，并在 Pod 之间无缝转换。这种灵活性有助于开发团队避免服务器停机，并在运行微服务时实现最大的资源利用率。
Kubernetes 还是一个极其可靠的平台，可以在部署之前检测应用程序和服务的就绪状态和整体健康情况。
持续部署和相关的 CI/CD 平台为企业提供了自动化软件测试和部署流程的尖端解决方案。其中许多平台都融入了人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术，这些技术改变了软件开发和部署的生命周期。例如，AI 驱动的预测性能工具通过分析指标，使部署更快、更高效且更不易出错。
以下是用于持续部署和 CI/CD 管道自动化的顶尖软件平台、服务和工具的部分示例：
这些平台和工具支持以下能力。
部署自动化平台具有高度的可扩展性，支持任务关键型应用和服务的动态部署。
能够依赖自动化测试环境的准确性对于成功实现持续部署是非常关键的。但是，对于某些环境，必须创建标记手动审批的条件，以确保在正确的时间将正确的信息推送到生产环境。部署自动化平台提供部署审批和门槛，使管理员能够更好地控制、查看和审计其持续部署流程。
虽然部署自动化平台支持使用您自己的脚本，但它们也提供开箱即用的插件，使部署流程更易于设计和管理。通过使用经过测试的整合，开发人员可以利用预先构建的、经过验证的自动化。
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