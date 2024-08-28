“持续部署”和“持续交付”听起来可能相似，但它们是频繁发布的两种不同方法。

持续交付是一种软件开发实践，开发人员使用此方法构建软件以随时将其发布到生产环境中。为了实现这一点，持续交付模型涉及类似生产的测试环境。

在持续交付解决方案中完成的新构建版本，将自动部署至自动化质量保证测试环境，以测试是否存在任意数量的错误和不一致性问题。代码通过所有测试后，持续交付需要人工干预才能批准其部署至生产环境，随后就会进行自动部署。

持续部署进一步实现自动化，从而消除了人工干预的必要性。自动化测试和开发人员都值得信赖，因此无需获得生产发布的批准。如果测试通过，则表示新代码已获批准，可自动部署至生产环境。

持续部署是确保持续交付顺利完成的自然结果。最终，人工审批不仅毫无价值，反而会拖慢整体流程。届时，人工审批将被废除，持续交付则会演进为持续部署。

观看此视频，其中 IBM Cloud 的 Eric Minick 解释了持续部署和持续交付之间的区别。