什么是 Kubernetes 网络？

Kubernetes 这个名字起源于希腊语，意思是舵手或飞行员。基于谷歌的内部容器编排平台 Borg，Kubernetes 于 2014 年作为开源工具向公众推出。同年，谷歌向云原生计算基金会（链接位于 ibm.com 外部）捐赠了 Kubernetes，该基金会是开源、供应商中立的云原生计算中心。从那时起，Kubernetes 已成为全球运行基于容器的工作负载时使用最为广泛的容器编排工具。

Kubernetes 也称为“k8s”或“kube”，专门为实现容器管理自动化而设计，容器是封装代码及其所有依赖项的标准软件单元。该编排工具可以在任何基础架构环境中快速且可靠地运行，无论是在本地、私有云、公共云还是混合云中，因此该工具受到高度评价。

与虚拟机 (VM)（虚拟化物理硬件）不同，容器可以虚拟化操作系统（例如 Linux 或 Windows）。每个容器仅包含应用程序的库和依赖项。由于容器与主机共享相同的操作系统内核，因此它们被视为轻量级、快速且可移植。

Kubernetes 及服务、支持和工具生态系统已成为现代云基础架构和应用程序现代化的基础。所有主要云供应商（包括 Amazon Web Services (AWS)、Google、Microsoft、IBM 和 Red Hat）都将 Kubernetes 集成到自己的云平台中，以增强平台即服务 (PaaS) 和基础架构即服务 (IaaS) 功能。