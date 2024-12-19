远程过程调用 (RPC) 作为一种客户端/服务器交互通信模型，使远程调用具备本地调用的外观与行为。这是一种较老的技术，其概念可以追溯到 20 世纪 70 年代，早期应用见于 ARPANET 和 Xerox PARC 等开创性计算项目中。

在 RPC 调用过程中，客户端与服务器的代理表征进行交互，该代理看似本地对象实为中间层。此中间层通常称为存根，负责处理数据的编组与解编（即将数据转换为适合传输的格式，并将服务器返回结果还原为原始格式）。因其作为客户端/服务器通信的架构风格，常被应用于 API 设计领域。

RPC 框架有许多不同的实现方式，包括 XML-RPC 和 JSON-RPC。这些实现均采用 HTTP 作为传输协议，主要区别在于数据格式类型。这些诞生于 1990 年代至 2000 年代的技术展现了 RPC 的核心优势：简化开发流程、抽象网络通信复杂性、轻量级架构、相对易用且具备人类可读性。

然而，许多现代计算环境——特别是采用微服务架构、多语言技术栈及高数据负载的系统——需要更快速、高性能的框架来连接分布式应用。理想情况下，这一框架能促进在不同环境和数据中心运行的服务之间进行更高效的实时数据传输。

gRPC 的诞生正是为了满足这一需求，它通过数据序列化技术、HTTP/2 协议应用、双向流式传输能力以及代码生成等功能，显著降低通信延迟和提高吞吐量。

gRPC 最初于 2015 年正式发布，与 HTTP/2 协议同年问世。gRPC 主要通过使用 Protocol Buffers（或 Protobuf）及其接口定义语言 (IDL) 解决了旧有 RPC 实现的局限性。Protobuf 将结构化数据序列化并编码为二进制。这种处理使数据更加紧凑，从而实现更快速传输与更高运行性能。

Protobuf 还支持数据字段变更而不会破坏现有代码结构。这有助于减少错误产生，并支持实时数据共享与处理。这些功能使使用 gRPC 构建的 API 成为现代分布式环境、微服务架构、流式传输应用以及连接物联网系统和设备的理想选择。

若认为 gRPC 代表 “Google Remote Procedure Call” 就合情合理。但 grpc.io 的 gRPC 团队俏皮地宣称其代表 “gRPC Remote Process Call”。其 GitHub 指出，“g” 在每个版本中代表不同含义（从“gregarious”到“goose”再到“Guadalupe River Park Conservancy”）。无论如何，gRPC 由 Google 开发并于 2015 年作为开源项目发布。

