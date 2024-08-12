当企业需要构建应用程序时，其领导者必须做出的最重要的决定之一就是使用哪种软件开发方式。虽然有许多软件架构可供选择，但无服务器架构和微服务架构因其可扩展性、灵活性和性能而越来越受到欢迎。此外，鉴于云服务支出预计将在未来四年翻番，无服务器架构与微服务实例预计将快速增长，因为这两种技术正广泛应用于云计算环境。

虽然无服务器架构通常更受初创企业和需要快速构建、敏捷扩展的企业青睐，但微服务架构则在需要对后端基础设施进行更精细管控的组织中更受欢迎。所有领先的云计算科技公司都提供无服务器架构和微服务解决方案，包括 Microsoft Azure、Amazon (AWS Lambda)、IBM 和 Google Cloud。

本文将更深入地探讨无服务器架构和微服务架构的独特之处，以及如何选择适合您的架构。