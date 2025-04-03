与现代云基础设施相关的另一项核心技术是微服务（或微服务架构），这是一种云原生架构方法，其中单个应用程序由许多松散耦合且可独立部署的较小组件或服务组成。

云原生应用部署在容器中，容器是软件的可执行单元，用于打包应用程序代码及其库和依赖项。然后，容器编排工具（例如开源解决方案 Kubernetes）会安排应用程序在所有云环境中自动部署、管理和扩展。