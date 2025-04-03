云基础设施包含支撑云计算服务的基本构建块。这些组件包括通过互联网提供应用程序和服务所需的硬件（如服务器、存储空间、网络）和软件（如 API、云安全功能、AI 驱动的管理工具）资源。
云服务提供商 (CSP)，包括 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、Microsoft Azure 和 IBM Cloud，在全球数据中心管理这些资源，提供按需访问，并允许用户扩展和缩减这些资源。与投资本地部署的硬件相比，这种集中化为企业提供了灵活性、可扩展性和成本效益。
云技术基础设施由硬件和软件组件组成，这些组件共同提供云计算所需的可扩展性、灵活性和可访问性。
以下关键硬件和软件组件构成了云基础设施环境：
网络是云基础设施的关键组成部分，因为它能够实现各种云资源之间的通信和数据交换。网络硬件包括交换机、路由器和其他设备等物理设备。
在云环境中，网络设备通常在物理资源上虚拟化。例如，虚拟交换机管理虚拟机之间的流量，确保无缝通信。此外，虚拟化的负载均衡器在服务器之间分配传入流量以提高性能和可靠性，而虚拟防火墙则控制网络流量以保护云资源。
云基础设施使用广域网 (WAN) 连接地理上分散的资源，使用云环境中的局域网 (LAN) 或虚拟局域网 (VLAN) 来创建和管理虚拟网络。如今，许多云基础设施环境也依赖于软件定义网络 (SDN)，从而实现对网络资源的集中式、软件控制管理。
云管理软件工具为监控和管理云资源以及优化成本提供了一个中央枢纽。仪表板或平台等工具可创建单一管理窗格 (SPOG)，提供可见性并统一信息。此功能帮助用户在性能、库存和记录方面做出更明智的决策。
软件自动化工具还提供云安全和合规性解决方案，可解决敏感数据和云服务漏洞方面的隐私问题。这些工具有助于确保安全协议始终是最新的，并且可以有效缓解新出现的威胁。例如，身份和访问管理 (IAM) 解决方案包括用户供应、身份验证、授权和访问管理。
此外，云成本控制软件有助于持续实时地自动执行关键操作，无需人工干预，从而为组织的计算能力、存储和网络资源提供最有效的分配。
云部署模式定义了云资源的访问、管理和部署方式，包括以下选项：
私有云是一种单租户环境，它将所有资源和基础设施专用于一个组织，将云计算的优势与本地部署系统的控制和安全性相结合。它通常被大型组织或对数据隐私有严格要求的机构使用，并且可以部署在本地或由第三方提供商托管。
值得注意的是，私有云不同于虚拟私有云 (VPC)。私有云由组织管理，而 VPC 是 CSP 提供的一项服务，可在公有云基础设施上创建类似私有云的环境。
混合了公有云、私有云和本地环境的混合云基础设施，使企业能够根据业务需求在不同的云解决方案模型之间迁移工作负载。这种方法提供了灵活性和成本效益，同时使组织能够满足不同工作量的特定要求，例如安全性或性能。
一项针对 50 多家客户组织的 IBM Institute of Business Value 分析显示，当组织采用混合云设计原则时，其 IT 计划在 5 年内的投资回报率 (ROI) 高出 3 倍。
多云模型是指使用来自不同提供商的多个云服务。它为组织提供了选择最佳可用技术的自由，避免供应商锁定，并确保能够使用更丰富的功能和服务。它还有助于降低与安全性、兼容性和合规性相关的风险。
如今，大多数企业组织都依赖于混合多云方法。除了提供选择最优且具成本效益的云服务的灵活性之外，该模型还使组织能够更好地控制工作负载分配，从而提升效率、提高性能并降低成本。
云交付模型（或服务模型）主要分为三种类型，它们通常一起使用：
除了主要的三种类型外，其他热门服务模型包括：
基础设施即服务 (IaaS) 提供对计算资源（例如服务器、存储空间、网络）的按需访问，以支持云中的应用程序工作负载。IaaS 帮助企业扩展基础设施，而无需承担维护本地部署数据中心的高昂成本。
平台即服务 (PaaS)是一个完整的云平台，用于开发、运行和管理应用程序。PaaS 平台提供对操作系统、中间件、数据库以及开发工具的访问。这项功能使组织能够在云中构建、测试和部署应用程序，而无需投资运行这些应用程序所需的物理基础设施。
PaaS 简化了将应用程序迁移到云的过程，无论是通过重新平台化（对应用程序进行修改以获得云优势）还是重构（使用云原生技术如微服务和容器重建应用程序）。
软件即服务 (SaaS) 提供即用型、云托管的应用程序（例如 Zoom、Slack）。SaaS 无需组织进行软件开发和基础设施管理，因为云服务提供商负责安装、配置和维护。
功能即服务 (FaaS)：FaaS 是 SaaS 的一个子集，其中应用程序代码仅在特定事件或请求发生时运行。使用 FaaS，除代码之外的所有内容（物理硬件、虚拟机操作系统和 Web 服务器软件管理）都由云服务提供商在代码运行时自动实时调配，然后在执行完成后重新启动。计费会在执行开始时启动，并在执行结束时停止。
云基础设施具有众多优势，是企业寻求优化 IT 运营和推动创新的热门解决方案：
云基础设施通过多种关键机制提供可靠性，以确保服务可用、稳定且具备弹性。例如，云供应商会将数据在多个数据中心进行复制，这些数据中心通常分布在不同的地理区域。如果某个数据中心发生故障，系统可以切换到另一个数据中心，从而确保持续可用性。
云基础设施支持快速的应用程序开发、部署和扩展，使企业能够迅速应对不断变化的需求和市场需求。例如，DevOps 和其他 IT 团队可以快速测试、迭代并推出新服务，从而使组织能够更快地将应用程序推向市场。
云基础设施环境中的可扩展性使企业能够通过轻松增加或减少资源来适应不断增长的需求。这样可以确保随着应用程序或工作量的扩展，基础设施能够跟上步伐，而不会影响应用程序的性能。它还具有全球覆盖的优势，使服务能够跨区域扩展，并无论身处何地都能保持一致的性能。
云基础设施提供弹性，即能够即时响应需求的突然变化。无论是流量激增还是骤降，云基础设施都会实时自动调整资源，确保应用程序保持稳定和高效。
云基础设施环境中资源的动态分配也有助于优化成本，因为只有在需要时才会使用资源，从而防止过度供应并减少浪费。
此外，云基础设施由远程资源组成，这使组织能够减少整体数据占用。云基础设施的这一优势降低了购买、安装、配置和管理本地基础设施所需的费用。
在发生灾难的情况下，云基础设施通过提供强大的功能支持业务连续性与灾难恢复 (BCDR)，例如自动备份以及跨区域恢复资源的能力，从而确保业务连续性并将停机时间降到最低。
