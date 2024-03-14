通过设计导向的混合云方法最大化业务成果并规模化扩展 AI 应用

对老牌企业而言，争论已有定论：混合云方法是正确的战略选择。

然而，尽管采用混合云可能具有内在必然性，客户仍持续寻求从其投资中获取业务价值和更高投资回报率 (ROI)。根据 HFS Research 与 IBM Consulting 联合开展的一项研究，仅 25% 的受访企业表示其云转型工作在业务成果方面获得了扎实的投资回报率。

投资回报率进展缓慢可归因于若干因素，包括采用速度慢、用例未实现以及云蔓延问题未解决。平台扩展、技能提升、网络安全和数据量激增带来的日益严峻的挑战更是雪上加霜。



企业如果希望通过云投资从业务成果中获取价值并释放人工智能 (AI) 潜力，则必须采取战略性方法。

在 IBM，我们为应对这些挑战并实现更佳业务成果提供清晰指引。采用设计导向的混合云策略，使组织能够将技术、平台、流程和人员方面的架构选择与业务优先级对齐，从而显著提升成果并获得更高投资回报率。

IBM 最新发布的题为“在生成式 AI 时代最大化混合云价值”的报告，为寻求优化混合云架构并放大生成式 AI 影响的企业提供了明确指南。