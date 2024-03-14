通过设计导向的混合云方法最大化业务成果并规模化扩展 AI 应用

对老牌企业而言，争论已有定论：混合云方法是正确的战略选择。
然而，尽管采用混合云可能具有内在必然性，客户仍持续寻求从其投资中获取业务价值和更高投资回报率 (ROI)。根据 HFS Research 与 IBM Consulting 联合开展的一项研究，仅 25% 的受访企业表示其云转型工作在业务成果方面获得了扎实的投资回报率。
投资回报率进展缓慢可归因于若干因素，包括采用速度慢、用例未实现以及云蔓延问题未解决。平台扩展、技能提升、网络安全和数据量激增带来的日益严峻的挑战更是雪上加霜。
企业如果希望通过云投资从业务成果中获取价值并释放人工智能 (AI) 潜力，则必须采取战略性方法。
在 IBM，我们为应对这些挑战并实现更佳业务成果提供清晰指引。采用设计导向的混合云策略，使组织能够将技术、平台、流程和人员方面的架构选择与业务优先级对齐，从而显著提升成果并获得更高投资回报率。
IBM 最新发布的题为“在生成式 AI 时代最大化混合云价值”的报告，为寻求优化混合云架构并放大生成式 AI 影响的企业提供了明确指南。
许多组织已在局部领域采用云技术以寻求即时效益，但未能在全业务运营中一致地应用该技术。这种复杂性和不一致性推高了成本，阻碍企业满足需求、实现目标和成果。我们将此视为一种默认方法，这也是当今大多数企业的典型特征。
企业必须重新调整转型计划，以更紧密地契合业务要务和成果。他们还必须认识到生成式 AI 如何能放大混合云的价值并加速数字化转型。
设计导向的混合云有意识地构建您的混合多云 IT 资产，以实现关键业务优先级并最大化投资回报率。组织可以从技术决定业务限制的模式，转变为构建有明确目的的架构，以应对不断演进的技术格局、新的业务和客户需求，以及新兴的流程和技能要求。在组织的关键业务目标的驱动下，有针对性且一致的架构决策使组织能够充分利用混合云和生成式 AI 来推动业务成果。
IBM 构建了一个规范化框架，帮助客户战略性地聚焦于能为其业务带来最多成果的决策，推行设计导向的混合云方法。该框架促进将业务优先级转化为关键的架构决策。
我们通过将业务目标与跨越三个领域的一系列决策点对齐来实施此框架：产品原生设计、科技设计和整合设计。这些领域也包含各种设计点。每个企业情境需要不同层次的能力来应对和实现其业务目标。该价值框架有助于捕捉这些决策点。
生成式 AI 在塑造数字化企业方面发挥着关键作用，有助于最大化 IT 投资的业务回报。然而，生成式 AI 的大规模采用和部署存在挑战。企业必须管理海量数据、庞大的计算能力、跨分布式环境的先进安全架构，并确保快速的可扩展性。
有针对性且一致的混合架构设计有助于企业克服这些挑战，促进生成式 AI 能力的成功采用和扩展，以满足业务需求。
当前的试点和部署证明，需要采用设计导向的混合云方法来扩展生成式 AI 的采用以满足业务需求。生成式 AI 通过提供增强自动化和可观测性、借助自动化洞察改进成本优化，以及在混合平台上实现合规性提升安全性，来加速混合云的执行和价值。
基于业务需求应用针对性的架构决策，可放大混合云和 AI 的价值，推动业务成果。
