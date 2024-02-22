混合云 将公有云、私有云和本地部署基础设施结合在一起，创建单一 IT 基础设施，这样公司就能从所有计算环境中获得最佳效益，满足业务需求。组织青睐混合云模型，因为它可以根据技术或业务目标，灵活地在云环境中移动应用程序和工作负载。

例如，关注敏感数据（如知识产权、个人身份信息 (PII)、医疗记录等）的企业可以将其存储在私有云中。对于网络托管或内容托管等其他工作量，企业可能会选择公有云设置，以节省成本，并能根据用户流量上下调整资源（例如，在推广新产品的社交媒体活动期间扩大规模）。

根据《IBM 转型指数：云业务现状》，超过 77% 的企业和 IT 专业人士采用了混合云方法。