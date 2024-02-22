云架构定义了云计算环境的基本组成部分（前端、后端、网络和交付模型），并描述了如何组合这些部分来运行特定的应用程序。
根据业务需求，云架构可作为一种设计策略，用于连接基于云的基础设施，以运行和部署应用程序。云架构结合组织的工作量需求和运营成本，旨在提供云计算的灵活性、可扩展性和成本节约。
作为现代业务运营的重要组成部分，云计算通过互联网按需访问计算资源 - 包括应用程序、物理服务器、虚拟服务器、数据存储、开发工具、网络功能等 - 这些资源由云服务提供商（或 CSP）在远程数据中心进行托管和管理。
通常，领先的云供应商（如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform、IBM Cloud 或 Microsoft Azure）或其他云服务提供商（如 VMware）可按照即用即付或按月订阅的方式提供这些资源。云计算使企业能够通过远程服务器来存储和访问数据，从而降低构建和维护传统本地部署的 IT 基础设施的成本。
云计算提供了无数业务优势，包括提高性能和效率、无限的可扩展性以及更高的战略价值。根据 McKinsey 的一份报告，到 2030 年，云计算可以产生约 3 万亿美元的 EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）。该研究还发现，云技术为企业创新带来的价值是单纯降低 IT 成本的五倍以上。预计将推动云计算价值的业务用例包括大数据分析、物联网 (IoT) 和自动化。
云计算架构集成四个基本组件，构建了一个 IT 环境，用于在一个或多个云环境中提取、整合和共享可扩展资源。
云架构因企业的独特业务需求和技术要求而有所不同。尽管云架构各不相同，但它们的共同目标是制定一个涵盖应用程序工作量、云部署模式、服务管理和设计需求的路线图。
前端云架构是指云计算系统的用户或客户端。它由图形用户界面 (GUI)、仪表板和导航工具组成，可按需访问云服务和资源。主要组件包括安装在设备（例如手机、笔记本电脑或台式机）上 用于访问云平台或服务的软件应用程序和程序。通过笔记本电脑访问网络视频通信应用程序（例如 Zoom、Webex）或通过移动送餐平台（Uber Eats、DoorDash）订餐都是前端云架构功能的例子。
前端包括所有与客户端相关的元素（例如电子商务网站的访客），而后端（或“服务器端”）是指网站的结构设计和主要功能的编程。它提供了 CSP 用于支持前端的所有幕后技术（云服务器、云数据库、用于访问文件的应用程序编程接口 (API)），包括帮助数据库或 Web 服务器与 Web 浏览器或移动操作系统进行通信的所有代码。
后端云架构组件包括以下内容：
互联网连接通常将前端与后端功能连接起来。内部网（由私人维护的计算机网络，仅由授权人员访问且仅限于一家机构）或互联云连接也可以将后端与前端连接起来。云网络应提供高带宽低延迟，以便用户能够持续访问其数据和应用程序。网络还必须提供敏捷性，以便能够在服务器和基于云的环境之间快速高效地访问资源。
其他重要的云架构网络设备包括负载均衡器、 Content Delivery Network (CDN) 和软件定义网络 (SDN)，以确保数据在前端用户和后端资源之间平稳安全地流动。
云交付模式（也称为云服务模式）主要分为三种：IaaS、PaaS 和 SaaS。这些模式并非相互排斥。大多数大型企业将这三者相结合，作为其云交付堆栈的一部分：
根据 Gartner 的报告，2025 年企业 IT 支出中将有近三分之二 (65.9%) 用于软件即服务，高于 2022 年的 57.7%。
其他常见服务平台包括：
以下是开发云架构过程中的一些至关重要的技术。
云自动化涉及实施工具和流程，以减少或消除与云环境供应供应、配置和管理相关的手动工作。云自动化工具运行于虚拟化环境之上，对于帮助组织更充分利用云计算的优势至关重要，例如按需利用云资源，以及根据需要扩大或缩小资源规模的能力。自动化在 DevOps 开发运维工作流程中发挥着至关重要的作用，可加快与构建、测试、部署和监控应用程序相关的任务，从而节约成本并加快产品上市速度。
主要有四种云交付模式，每种模式都具有运行工作量和优化业务价值提供的独特功能。
混合云 将公有云、私有云和本地部署基础设施结合在一起，创建单一 IT 基础设施，这样公司就能从所有计算环境中获得最佳效益，满足业务需求。组织青睐混合云模型，因为它可以根据技术或业务目标，灵活地在云环境中移动应用程序和工作负载。
例如，关注敏感数据（如知识产权、个人身份信息 (PII)、医疗记录等）的企业可以将其存储在私有云中。对于网络托管或内容托管等其他工作量，企业可能会选择公有云设置，以节省成本，并能根据用户流量上下调整资源（例如，在推广新产品的社交媒体活动期间扩大规模）。
根据《IBM 转型指数：云业务现状》，超过 77% 的企业和 IT 专业人士采用了混合云方法。
如今，大多数企业都将混合云与多云环境融合在一起。多云是一种云计算模型，它在同一 IT 基础设施内整合了来自多个提供商的多种云服务。混合云和多云模式的结合就是混合多云架构，它能够充分利用这两种云计算模式的优势，帮助企业灵活地跨多个云迁移、构建和优化应用程序。
除了提供选择最具成本效益的云服务的控制和灵活性之外，混合多云还可以为组织提供对工作量部署和扩展的最大控制（例如，可在在更靠近边缘环境的位置进行部署），从而进一步提高性能。每个云供应商都提供其独特的服务。企业可以从不同云供应商中定制组合网络、存储和云解决方案，从而找到最优的解决方案。—例如，一家公司可能会使用 IBM Cloud 实现高级数据和人工智能 (AI) 功能，使用 Microsoft Azure 实现合规性和安全功能，并使用 Google Cloud 实现全球网络覆盖。
云计算环境非常复杂，评估与云架构相关的所有解决方案可能令人望而生畏。希望将应用程序迁移到云端并部署基于云的服务的组织经常会聘用云架构师，即一名负责监督和协调云架构开发、执行、管理和监控计划的 IT 专家。这名技术专家与领导层利益相关者和其他 IT 团队成员合作，审查基于云的解决方案，以制定符合其总体业务目标的最佳战略。
理想情况下，云架构师可以帮助制定一个经济高效、量身定制、适合业务的计划，该计划集成了基础设施和平台战略、增强的安全性和网络弹性以及管理模型。通常情况下，云架构师会获得一项或多项认证，以展示其在特定云平台方面的技能和专业知识。IBM Cloud、Microsoft Azure、AWS、Google Cloud 等所有主要的 CSP 都提供云架构方面的认证。
定义明确的云架构框架应包括最佳实践和指南，以帮助架构师创建具有弹性、性能优越且安全的云解决方案。最佳实践应包括以下内容：
通过定制化的云架构，您可以制定一个高性能、低成本的策略，并获得广泛的优势。
制定最佳云迁移策略，以满足您的工作负载需求（例如，将特定数据库或服务器迁移到云端，以降低成本、保障性能并提高效率）。
获得支持自助服务编排和自动化工具（如 Kubernetes）等云原生技术所需的灵活性、可扩展性和成本控制。
扩展敏捷和 DevOps 开发运维方法，使开发团队能够一次开发应用程序并部署到所有云，从而加快产品上市时间。
利用支持人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、 生成式 AI、量子计算、区块链和物联网的不断发展的云功能，引领当今的按需趋势并获得竞争优势。
通过将工作量和数据分散到多个弹性云环境，减少停机时间并实现更快的灾难恢复计划。
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