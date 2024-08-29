网络弹性策略对于业务连续性至关重要。除了提高企业的安全状况和降低关键基础架构暴露的风险之外，它还可以提供其他好处。网络弹性还有助于减少财务损失和声誉受损。如果一个组织获得网络弹性认证，它可以向其客户和消费者传达出一种可信任感。此外，具有网络弹性的公司可以优化其为客户创造的价值，通过有效且高效的运营来提高其竞争优势。

减少经济损失



财务损失可能导致公司利益相关者（如股东、投资者、员工和客户）失去信心。 根据 IBM Security™ 发布的《2020 年网络弹性组织报告》，超过 50% 的组织曾经历过严重扰乱信息技术 (IT) 和业务流程的网络安全事件。此外，根据 Ponemon 的《2021 年泄露成本研究》，数据泄露的平均成本为 424 万美元。

获取客户信任和业务



为了吸引客户并赢得业务，一些组织遵守国际管理标准，例如国际标准化组织提供的ISO/IEC 27001。ISO/IEC 27001 为信息安全管理系统 (ISMS) 确立了管理员工信息、财务信息、知识产权或第三方委托信息等资产安全所应遵循的标准。在美国，公司可能会寻求获得支付卡行业数据安全标准 (PCI-DSS) 认证，这是处理信用卡等支付业务的先决条件。

提高竞争优势



与没有网络弹性的公司相比，网络弹性为组织提供了竞争优势。 开发基于最佳实践的管理系统（例如信息技术基础架构库 (ITIL)）的企业可以创建有效的运营。在开发面向网络弹性的管理系统时也是如此。因此，这些系统为客户创造了价值。