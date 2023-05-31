应用迁移是指将软件应用从一个计算环境迁移到另一个环境的过程。 例如，可将应用从一个数据中心迁移到另一个数据中心，从本地服务器迁移到云提供商环境，或从公有云迁移到私有云环境。

由于应用通常设计为在特定网络架构中的特定操作系统上运行，或者是针对单一云平台开发的，因此将应用迁移到新环境可能会带来一系列挑战。 通常，从虚拟化的架构或基于服务的架构迁移应用比迁移在裸机硬件上运行的应用要简单一些。

确定总体应用迁移战略时，要考虑每个应用的依赖关系和技术需求，以及企业在安全、合规以及成本方面的限制因素。

即使在相同的技术环境中，不同的应用也可能采用不同的云迁移途径。 从云计算早期开始，开发人员就用以下术语表示这些应用迁移模式。

更换主机： 也称为直接迁移，这是一种常见的战略，是指企业将应用从本地服务器迁移到云中的虚拟机 ，而不做任何重大变更。 为应用更换主机的速度通常比其他迁移战略更快，并且可显著减少迁移成本。 缺点是应用未作修改，因此无法得益于云原生计算能力，在云端长期运行这些应用最终可能会产生更高的成本。



重构或重设架构： 重构是指对应用进行重大更改，使其可以在云环境中更有效地扩展或运行。 这可能包括对应用的主要部分重写代码，使其能够更有效地利用云原生功能，例如将单体式应用重新构造为一系列微服务，或对 SQL 数据存储进行现代化改造，使其成为 NoSQL。

更换平台： 介于直接迁移和重构之间的一种方法，更换应用的平台需要对应用进行重大更改，使其能够从云架构获得更多收益。 示例包括：升级应用以使用云原生管理数据库，更改应用所使用的操作系统或中间件，或者使应用实现容器化。

淘汰/取代： 在某些情况下，直接淘汰应用是最合理的做法。 这可能是因为其价值有限；环境中的其他地方已存在重复的功能；或者与迁移应用相比，由新产品（通常是软件即服务 (SaaS) 平台）取代它的性价比更高。