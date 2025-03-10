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最大、最著名的广域网是互联网，它是全球众多小型网络的集合体。
广域网最初由美国空军于 20 世纪 50 年代实施，多年来通过利用异步传输模式 (ATM)、分组交换、软件定义网络 (SDN) 以及最新的现代互联网等现代通信技术的进步而不断发展。如今，WAN 对于大多数现代企业的功能具有关键作用，它帮助业务遍布全球的公司跨时区、跨大洲甚至跨海洋交换信息和资源。
WAN 由一系列规模较小、相互连接的网络组成，而这些网络又由计算机和其他称为局域网 (LAN) 的较小设备组成。
局域网 (LAN) 是一种使计算机、手机等设备能够在小块地理区域内安全地分享数据和信息的系统。虽然只能覆盖 WAN 的一小部分地理区域，但 LAN 更易于维护，成本效益更高。LAN 通常只需要一种网络技术即可运行，如以太网或 wifi，而 WAN 通常需要多种。
广域网 (WAN) 通过连接地理区域内的一系列 LAN 来发挥作用，令使用 LAN 的设备能够通过服务提供商交换信息和资源。WAN 架构是根据开放系统互连 (OSI) 模型设计的，这是一套有效标准化所有现代电信的规则。
广域网依赖于在不同网络层级或层上运行的不同网络技术，这些技术共同协作，使广域网得以正常运行。从本质上讲，广域网最依赖于涉及三个关键组件的数据交换：数据包、路由器和端点。
根据与端点的连接方式，WAN 通常分为交换式 WAN 或点对点 WAN。
交换式广域网： 交换式广域网通过使用共享的网络基础设施（如蜂窝网络中的基站 ）来连接设备。在交换式广域网中，利用多个组件的局域网共享由交换设备管理的网络资源，该交换设备本质上是一个中央枢纽，负责指导整个网络中的数据流量。交换式广域网依赖于一种称为异步传输模式（ATM）的技术，该技术以固定大小（而非可变大小）的数据包在网络上发送数据。
交换式 WAN 非常适合高速、可靠且延迟相对较低的数据传输，这正是许多现代实时应用程序所需的数据传输类型。
点对点 WAN：在点对点 WAN 设计中，两个 LAN 通过租用线路（通常是从电信提供商处租用的专用连接）连接在一起，使组织可以独享专用互联网连接。也许点对点 WAN 最著名的示例是依赖于电话线的原始拨号 Internet 连接。如今，现代企业通常使用点对点 WAN 来确保不同物理位置的办公室之间实现私有、高速、固定带宽的连接。
点对点 WAN 依靠一种称为点对点隧道协议 (PPTP) 的技术来运行。PPTP 是一种协议，或者说是规则，可辅助为用户建立经验证的专用网络 (VPN)。PPTP 使用户能够使用传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP)（一种广泛用于通过网络发送信息的标准）将数据从远程客户端（端点）传输到服务器。
尝试将 WAN 用于商业目的的组织通常依赖第三方提供商来提供网络连接和互联网服务，因为构建自己的网络基础设施成本高昂，且需要大量资源。以下是支持 WAN 的一些最常见的连接类型。
与其他任何网络一样，广域网也是基于一套规定了数据和资源的共享方式的规则性原则（即协议）来运行的。以下是控制广域网的一些最重要的协议。
自 20 世纪 50 年代问世以来，广域网一直处于数字技术进步的前沿，利用云计算、无线技术，甚至人工智能 (AI) 等尖端创新来提升性能。以下是现代企业优化广域网性能的三种方式。
广域网为那些办公室分布在不同地理区域的企业提供了安全、快速且高效的沟通和资源共享方式。借助广域网，组织可以将远程工作人员与分支机构和总部连接起来，并同时在多个地点运行关键应用程序。以下是广域网架构为企业带来的一些最常见的好处：
广域网能够安全地连接相隔甚远（有时甚至相隔数百或数千英里）的员工和应用程序。例如，在亚洲的一个团队为了赶工期而通宵工作，他们可以使用与纽约的一个团队相同的应用程序，而纽约的团队将在早上展示他们的工作成果。这两个团队可以实时进行沟通、协作和资源共享。
广域网的构建方式使得它们可以从一个集中的中央位置进行管理和维护。IT 领导者可以使用 SaaS 框架来部署更新和解决问题，确保员工使用关键应用程序的最新版本，并远程监控和优化性能。
现代广域网通过允许企业轻松添加或移除网络连接（无论其位置如何），实现了应用程序和员工队伍的无缝扩展。借助最新的云解决方案和无线网络技术，部署广域网的企业可以根据需要扩展或收缩其网络，而无需对现有 IT 基础设施进行大规模改造。
WAN 被世界上许多最成功的组织广泛采用，从政府和财富 500 强公司到大学、银行和医院。以下是一些最受欢迎的 WAN 用例。
联邦调查局 (FBI)、财政部和国务院等政府机构严重依赖 WAN，以便员工可以共享资源并远程访问关键应用程序。WAN 的速度、灵活性和安全性实现了在安全环境中共享机密、时间敏感信息等关键能力。
广域网连接了全球各地的银行分支机构和网上银行服务，确保实时金融交易能够快速且安全地进行。SD-WAN 具有更高的灵活性，可以利用 MPLS、LTE 和宽带等不同类型的连接，有助于加快和简化账户交易和财务记录的共享。
医院利用 WAN 安全可靠地分享高度机密且往往具有时间敏感性的病人信息，并让医生能够访问先进的应用程序。在医疗保健行业，WAN 可帮助医疗保健提供方访问电子健康记录 (EHR)，并就治疗计划进行远程协作。
在不同国家设有分店的服装店和家用电子产品店等零售连锁店，都依赖广域网将其库存系统与仓库连接起来，以便在需要发货时发出提示。此外，广域网还为高级分析应用程序提供支持，这些应用程序能够提供有关客户偏好和趋势的实时信息，帮助管理人员预测某些商品的需求旺季或淡季。
在制造业中，WAN 将工厂与业务运营连接起来，帮助管理人员更有效地监控业务流程并发现效率低下的问题。此外，WAN 为提供供应链和库存相关实时信息的应用程序提供支持，帮助管理人员对产品和创新工作做出更明智的决策。
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