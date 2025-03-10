最大、最著名的广域网是互联网，它是全球众多小型网络的集合体。

广域网最初由美国空军于 20 世纪 50 年代实施，多年来通过利用异步传输模式 (ATM)、分组交换、软件定义网络 (SDN) 以及最新的现代互联网等现代通信技术的进步而不断发展。如今，WAN 对于大多数现代企业的功能具有关键作用，它帮助业务遍布全球的公司跨时区、跨大洲甚至跨海洋交换信息和资源。

WAN 由一系列规模较小、相互连接的网络组成，而这些网络又由计算机和其他称为局域网 (LAN) 的较小设备组成。