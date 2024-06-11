OSI 模型是作为世纪之交左右使用的各种网络协议之间的通信不兼容问题的解决方案而出现的。OSI 的各层为开发人员和工程师提供了一个框架，通过提供一种分类的联网方法，用于构建跨网络可互操作的硬件和软件。

在堆栈的每一层（通常以相反的顺序显示，以说明数据如何在网络中移动），OSI 模型为网络组件及其独特的计算功能提供了指导和标准。

这些层包括：

第 7 层：应用层发起与网络的通信，包括将计算机可读网络数据转换为用户可读响应的协议和数据操作过程。

第 6 层：表示层为应用程序层准备数据，包括数据转换、压缩和加密。

第 5 层：会话层启动和终止在网络上交互的两台设备之间的连接，确保资源既不会被过度使用也不会未得到充分利用。

第 4 层：传输层于在网络上交互的两台设备之间传输端到端数据，确保数据不会丢失、配置错误或损坏。

第 3 层：网络层为跨不同网络交互的设备处理数据寻址、路由和转发过程。如果设备位于同一网络上，则它们的交互不需要网络层。

第 2 层：与网络层不同，数据链路层管理同一网络上两个交互设备之间的数据路由。

第 1 层：物理层包括物理资产（如路由器和 USB 电缆），可将数据转换为由 1 和 0 组成的字符串，以便传输到更高层。

OSI 模型侧重于为工程师提供构建网络架构每一层时需要完成的任务列表，而不是指定各层之间的通信协议。其理论方法使开发人员能够可视化和构建高度复杂的计算网络，即使事先不了解网络系统本身也是如此。它还可以帮助团队更好地了解数据如何遍历网络，并通过特定于层的编码来定制网络功能。