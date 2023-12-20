与 BCP 一样，DRP 需要 BIA – 概述角色和职责并不断测试和优化。但是，由于 DRP 本质上更具被动性，因此更多地关注风险分析和数据备份和恢复。制定 DRP 的第 2 和第 3 步，即分析风险和编制资产清单，根本不是 BCP 制定流程的一部分。

以下是创建 DRP 时广泛使用的五步流程：

1. 进行业务影响分析

就像在您的 BCP 流程中一样，首先评估您的公司可能面临的每种威胁及其可能产生的后果。考虑潜在威胁可能如何影响日常运营、常规沟通渠道和员工安全。强有力的 BIA 的其他考虑因素包括收入损失、停机成本、声誉修复成本（公共关系）、客户和投资者损失（短期和长期）以及因违规而面临的处罚。

2. 分析风险

DRP 通常需要比 BCP 更仔细的风险评估，因为他们的角色是专注于从潜在灾难中恢复工作。在计划的风险分析部分，考虑风险发生的可能性以及对业务的潜在影响。

3. 编制资产清单

要创建有效的 DRP，您必须确切地知道您的企业拥有什么、其目的或功能以及它的状态。定期进行资产盘点有助于识别硬件、软件、 IT 基础设施 以及您的组织可能拥有的对您的 业务运营至关重要的任何其他东西。当你确定了你的资产后，可以将它们分为三类：关键、重要 和 不重要。

关键： 只有当企业正常 业务运营需要这些资产时，才将其标记为关键资产。

只有当企业正常 业务运营需要这些资产时，才将其标记为关键资产。 重要： 将此标签应用于每天至少使用一次的资产，若这些资产中断，会对业务运营产生影响（但不会完全导致停摆）。

将此标签应用于每天至少使用一次的资产，若这些资产中断，会对业务运营产生影响（但不会完全导致停摆）。 不重要：此类资产在企业内使用频率不高，对正常业务运营并非不可或缺。

4. 确立角色和职责

就像制定 BCP 时一样，您需要明确概述职责并确保团队成员拥有履行必需职责所需的所有资源。没有这一关键步骤，就没有人知道在发生灾难时如何采取行动。制定 DRP 时需要考虑的一些角色和职责如下：

事件报告人： 负责维护 相关方的联系信息 ，并在 破坏性事件 发生时与 业务负责人 和 利益相关者 沟通。

负责维护 相关方的联系信息 ，并在 破坏性事件 发生时与 业务负责人 和 利益相关者 沟通。 DRP 主管： DRP 主管负责确保团队成员在事件发生期间执行分配的任务。

DRP 主管负责确保团队成员在事件发生期间执行分配的任务。 资产管理员： 其职责是在灾难发生时保护关键资产。

其职责是在灾难发生时保护关键资产。 第三方联络员： 作为 DRP 的一部分，负责协调与第三方供应商或服务提供商的关系，并向 利益相关者 通报 DRP 的最新进展情况。

5. 测试和优化

与 BCP 一样，DRP 也需要不断实践和完善才能有效。定期练习它，并根据任何必要的有意义的更改进行更新。例如，如果贵公司在您制定 DRP 后购置了一项新资产，则需将其纳入相关计划，以确保其未来得到妥善保护。