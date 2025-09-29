数据存储领域中不仅仅只有块存储器。 开发人员还可以使用其他系统，例如，对象存储器和文件存储器。 虽然各种存储方法的最终目标都是为用户和应用程序提供数据，但是它们会采用不同的方式来存储和检索数据。

对象存储器

对象存储器（也称为"基于对象的存储器"）将数据文件分解成多个部分（称为"对象"）。 然后，它将这些对象存储在单个存储库中，该存储库可以分布在多个 联网 系统中。

在实践中，应用程序可以管理所有对象，而不需要使用传统文件系统。 每个对象都会收到一个唯一的 ID，应用程序将使用该 ID 来识别对象。 每个对象都会存储元数据，即存储在对象中的文件的相关信息。

对象存储器与块存储器之间的一个重要区别是它们处理元数据的方式。 在对象存储器中，可以定制元数据以包含有关存储在对象中的数据文件的其他详细信息。 例如，可以定制视频文件附带的元数据，以说明该视频的制作地点、用于拍摄的摄像机类型，甚至每一帧中拍摄的主体。 在块存储器中，元数据仅限于基本文件属性。

块存储器最适合存储不经常更改的静态文件，因为对文件所做的任何更改都会导致创建新对象。

文件存储器

文件存储器（也称为"文件级存储器"或"基于文件的存储器"）通常与网络连接存储 (NAS) 技术有关。 NAS 使用与传统网络文件系统相同的机制向用户和应用程序提供存储器。 换句话说，用户或应用程序通过目录树、文件夹和单个文件接收数据。 这与本地硬盘驱动器的功能类似。 但是，NAS 或网络操作系统 (NOS) 可以处理访问权限、文件共享、文件锁定和其他控制。

文件存储器的配置过程非常简单，但数据访问受到单一数据路径的限制，与块存储器或对象存储器相比，这会影响性能。 此外，文件存储器只能使用常见的文件级协议，例如用于 Windows 的“新技术文件系统”(NTFS) 或用于 Linux 的“网络文件系统”(NFS)。 这可能会限制在不同系统中的可用性。