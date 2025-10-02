在网关联合中，中央控制平面负责管理、监控和治理，但客户端通常无法访问。API 消费者与构成联合系统的网关直接交互（查询负责相关服务的端点），但无法查询控制平面本身。只有在发生 API 调用后，平面才能接收元数据和日志。

虽然这种方法可能会引入操作复杂度，但它也有助于提升独立性。例如，它可以帮助平台团队配置专属网关和服务以满足其特定需求，自主选择协议并独立部署发布。联合架构抵御错误配置和安全漏洞的韧性也更强，因为错误会被隔离到源网关，以免其扩散到网络中的其他网关。

同时，在 GraphQL 联合中，来自多个独立服务（即子图）的架构可组合成统一的超图架构。单一网关或路由器可为客户端查询提供单个入口点，从而打造统一的 API 体验。

路由器可将查询智能拆分为较小的子请求，从多个子图中检索相关信息，将其编译为连贯响应并返回至客户端。

想象一下，某个医疗保健平台可提供以下服务：

患者： 管理患者详细信息、联系方式和病史





管理患者详细信息、联系方式和病史 预约： 安排和跟踪后续就诊





安排和跟踪后续就诊 计费： 处理发票和计费通知

GraphQL 联合并非通过单独的 API 调用来查询每个端点，而是提供统一的界面，支持客户端（本例中指的是为医生或患者提供服务的应用程序或仪表板）访问患者的病历、安排预约及确认未付费用，而无需分别发起三次独立请求。

GraphQL 联合提供了一种在分布式环境中构建可扩展 GraphQL API 的方法。该框架支持独立开发和部署服务，同时可为客户端查询提供统一的前端。但是，GraphQL 联合可能会面临成本和复杂性挑战、安全漏洞、拥塞以及冗余等问题。

Apollo 联合于 2019 年问世，是 GraphQL 联合的一种实现方案；它采用 GraphQL 架构定义语言中的特殊指令（如 @key 或 @extends）来定义跨子图的类型关联。

尽管 Apollo 是一项常见的解决方案，但它并非唯一可用的 GraphQL 联合选项。常见的替代方案包括 Hive、Mesh、Indigo 和 WunderGraph Cosmo，它们均能提供不同级别的自定义功能。

根据研究公司 Gartner 的数据，虽然 2024 年仅有不到 5% 的企业部署联合 GraphQL 系统，但到 2027 年，这一比例预计将达到 30%。Amazon Web Services (AWS) 和 Microsoft Azure 等主流云供应商以及 GitHub 等代码存储库也支持包含内置可观测性和验证工具的 GraphQL API。

GraphQL 联合具备多个显著优势，特别是其简化客户端 API 访问的能力。团队可以通过部署、管理和扩展其子图来保持一定程度的独立性。

但作为集中式框架，GraphQL 联合更易出现安全漏洞、拥塞问题和性能低下。它也受制于 GraphQL 架构，API 网关联合则可兼容多种协议。

在制定 API 策略时，组织会决定是否采用 GraphQL API 框架或将其他架构风格（如 REST）应用于其 API。

最终，组织可能会选择将 GraphQL 联合和其他架构风格纳入其系统，各自负责处理不同的功能。常见配置中，企业会在内部使用 GraphQL（通过严格的防护措施以规避安全、成本或复杂性问题），同时对外部 API 采用 REST 等其他架构风格（以实现更精细的控制且更易推行）。在此场景中，组织还可以使用联合 API 网关，通过中央控制平面来统一这些不同的架构风格。