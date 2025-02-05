API 战略最佳实践

应用程序编程接口 (API) 对现代组织至关重要，可用于连接和集成应用程序、系统和数据库，编排工作流，加速新应用程序和服务的开发和分发，为旧版系统创建现代化界面等等。平均每家企业在生产环境中拥有超过 613 个 API 端点。

但是，如果 API 是临时创建、部署或集成的，组织不仅无法充分发挥其价值，甚至可能面临网络安全风险。全面的 API 战略可确保组织充分利用 API，让 API 服务于共同的业务计划。