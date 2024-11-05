什么是 GraphQL？

GraphQL 为表述性状态转移 (REST) 和 RESTful API 提供了一种高效、更灵活的替代方案，并解决了 REST 的一些限制。例如，提供通过单个查询更准确地定位资源的能力。

GraphQL 使用直观的语法，使客户端能够向 API 发送单个 GraphQL 查询并准确接收所需的数据（而不是访问具有大量参数的复杂端点）。这种更高效的数据获取方式可以提高系统性能，方便开发人员使用。

这使得 GraphQL 特别适用于在前端需求快速变化的复杂环境中构建 API。REST 和 GraphQL API 本身并无优劣之分；它们是适合不同任务的不同工具。

2010 年代初，Facebook 经历了巨大的增长和转型。但是，不断增长的用户群和日益复杂的移动应用程序环境使其现有的 RESTful 方法（该方法需要多次往返不同的 API 端点才能获取所有必要的查询数据）变得不可持续。

REST API 无法处理复杂的数据驱动的用户接口，经常遇到延迟问题，而且数据效率低下，特别是对于数据套餐有限或昂贵的移动用户而言。

为了应对这些挑战，Facebook 工程师开发了 GraphQL（以及单页应用程序平台 React），并于 2015 年将 GraphQL 作为开源解决方案发布。最终，Facebook 于 2018 年将该服务移至 GraphQL 基金会，GraphQL 基金会由 AWS、Gatsby、Intuit 和 IBM 等成员公司组成。