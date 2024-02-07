什么是 GraphQL 联合？

在联合之前，组合多个 GraphQL 模式的主要方法之一是模式拼接，其中不同的模式和解析器需要手动组合。它要求开发人员定义如何合并模式以及如何将数据拼接在一起。虽然模式拼接确实为 GraphQL 模式提供了统一的解决方案，但它也很复杂且容易出错，因此难以管理。

为了解决这些问题并简化模式拼接流程，Apollo（用于产品和应用程序工程的 GraphQL 实现）背后的工程师开发了 Apollo 联合。Apollo 联合引入了“key”、“external”、“requires”和“extends”这些关键字来定义不同服务中类型之间的连接。新的交叉引用功能使得开发人员能够使用 Apollo 网关构建一个连贯的数据图，而不必依赖过于复杂的拼接逻辑。

但是，Apollo GraphQL 联合不仅仅是一组新的工具和库。它也是一个系统规范，对架构进行了描述，并且描述了各种服务如何通信以形成分布式图。这让其他实现和工具能够采用联合原则，并且有助于制定联合 GraphQL API 构建标准。

自推出以来，GraphQL 联合已经历了多次改进。例如，托管联合可以促进指标收集，并在子图发生变化时启用自动网关更新，所有这些都无需人工干预或系统停机。

进步还包括 Federation 21 的开发，这项创新简化了跨服务架构合并和查询执行，提高了模块化程度以加强对模式组合的控制，并改善了错误可见性以方便跟踪和调试。