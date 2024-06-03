过去几十年来，银行业经历了重大变革。银行正在意识到将重点从以产品为中心转变为以客户为中心，以及将客户体验置于银行体验的前沿和中心的重要性。
银行业的数字化转型不再是从传统世界转向数字世界。随着零售和企业客户接触点的迅速增加，银行需要将重点转移到改善客户体验和扩大客户覆盖面上，从而增加收入。
典型例子：印度广泛采用统一支付接口 (UPI)，这可以归因于 API 发挥的关键作用。UPI 是一种实时支付系统，彻底改变了全国范围内进行金融交易的方式。API 使企业和开发人员能够将 UPI 无缝集成到其应用程序和服务中，从而使其得到广泛使用。从支持移动和在线支付，到促进商户交易和定期支付，UPI API 培育了一个生态系统，个人和企业可以在其中毫不费力地访问和应用便利的 UPI，从而改变了印度的数字支付格局。
API 还有助于使银行能够根据企业的独特需求提供定制的金融服务和解决方案。通过 API 集成，企业客户可以直接访问各种银行服务，包括实时账户信息、高效的支付启动和现金管理工具。这种简化的访问增强了整体客户体验，减少了手动流程，并提高了效率。此外，通过 API 与第三方开发人员和金融科技合作伙伴开展合作，银行可以不断创新和扩展其服务产品，确保在满足企业客户不断变化的动态金融需求方面始终处于领先地位。
Axis Bank 是印度第三大私营银行，在过去的三十年中，作为首批以客户为中心的新一代银行，建立了稳固的声誉。多年来，API 一直是 Axis Bank 不可或缺的一部分，因为它们为部署创新服务带来了业务自动化、可扩展性和更大的加速度。该银行的主要关注点是消费者和交易银行领域，使用各种银行渠道为其零售和企业客户开发和整合 API。
Axis Bank 盼望找到一种强大、安全且可扩展的 API 管理解决方案，为其客户提供一流的银行业务体验。理想的解决方案既能简化与新时代金融科技公司的合作，又能保持该银行闻名业界的高安全性、高可靠性和高效率。
深入了解推动对 API 管理和有效 API 管理解决方案需求的主要挑战。
Axis Bank 开创性的数字银行平台 NEO 帮助整合了一整套交易银行产品，涵盖支付、收款、贸易、供应链金融，以及围绕业务的财务和领域专业知识。NEO 帮助该银行踏上了转型之旅，助力其在交易银行业务中，向 SME 和 MSME 乃至企业集团推出行业领先的 API 产品。
“Axis Bank 一直在努力确保其客户在财务数字化、营运资金以及不断发展的综合供应链和支付需求等重要议程项目上为未来做好准备。为了实现这一目标，Axis Bank 今天建立了印度领先的 API Rails 产品组合，并在此基础上提供我们行业领先的交易银行业务主张。这还包括我们的开发者门户网站，客户可以在其中自助注册、深入了解 API、测试 API 并获得行业领先的端到端数字化引导体验。”Axis Bank 批发银行产品总裁兼主管 Vivek Gupta 补充道。
为了进一步推动创新，Axis Bank 推出了细分市场和行业 API 推荐功能，成为全球首个专注于个性化 API 推荐的 API 开发者门户。另一项业界首创功能包含了回调 API URL，可实现事件驱动的通信
为了增强客户服务和体验，Axis Bank 专注于使用聊天机器人、自动票务系统和开发人员社区论坛来有效回应客户问询，即时满足各方面需求。
Axis Bank 的传统企业入驻流程涉及多次人工交接和纸质文档。该银行也不具备适当的数字文件存储库，从而让繁琐的流程雪上加霜。
因此 ，引导流程过去需要很长时间。Axis Bank 的企业客户 无法等待这么长时间。
Axis Bank 和 IBM 的专家联手实现了共同目标，即增强客户引导体验并缩短注册时间，从而改善客户体验、提高效率并增加注册人数。
IBM® Cloud Integration Expert Labs 团队与银行内部 IT 团队一起领导了该银行 API 解决方案的实施。IBM 团队还与该银行的 IT 团队密切合作，培训和提高他们在 IBM API Connect 解决方案方面的技能，并帮助他们完成数字化转型之旅。
Expert Labs 的一名集成架构师领导了一支由 IBM 和 Axis Bank 的 API 开发人员和 Axis Bank 的 IT 团队组成的团队，以混合团队模式开展工作。IBM 在过去已经与 Axis Bank 合作过，因此对其 IT 环境、要求和期望有着清晰的了解。
一旦 IBM 和 Axis Bank 齐心协力，变革就变得清晰可见。在 IBM API Connect 平台的帮助下，Axis Bank 显著缩短了其 API 生态系统内的企业引导周转时间 (TAT)。该银行现在为其企业用户提供完整的数字化体验。
有一个明确的计划和结构化的方法来实现这一转变。使用详细的流程图简化了 API 文档流程，使开发人员能够了解正在部署的 400 多个 API 中每个 API 的明确用途和功能。
客户还清楚地了解了每种产品的设置，这有助于降低 TAT。客户还可以在线接受条款和条件，同时使用实时分析监控 API 的性能。
Axis Bank 为其开发人员社区提供由 swagger 驱动的 API 文档体验，以保持 API 开发实践的一致性。该银行采用了即时通知和有组织的票务系统，帮助其快速处理和解决客户询问，因此其客户参与度也上升了数个档次。“我们的客户现在可以更快、更高效、无缝地获得我们的服务，这提高了满意度和忠诚度。这种定制确实改变了游戏规则，它对我们客户关系产生的积极影响令我们感到非常兴奋。”Axis Bank 数字业务与转型总裁兼主管 Sameer Shetty 说道。
客户采用率大幅上升，客户粘性最高的银行 API 生态系统也反映了这一点。Axis Bank 缩短了周转时间，提高了运营效率，使客户购买了更多的产品，从而建立了更深层次、更持久的关系。银行 API 流量以及支付和服务请求的大幅跃升进一步证明了这一点。
通过缩短企业引导时间、减少对手动交接的依赖并提高整体运营效率，IBM API Connect Suite 帮助 Axis Bank 转变了企业引导流程。“我们很高兴与 IBM 合作实现上述目标，他们的技术堆栈为我们强大而安全的基础架构提供支持，从而在整个 API 生命周期中提供无缝的客户体验。”Gupta 先生总结道。
Axis Bank（ibm.com 外部链接）是印度最大的私营银行之一。该银行为广泛的客户群提供全方位的服务，包括大中型企业、中小企业、农业和零售企业。Axis Bank 在印度拥有 5,152 家国内分行、15,806 台 ATM 机和 2,864 个业务中心，这使该银行能够向广大客户提供一系列产品和服务。
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美国出品，2023 年 12 月。
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