访问管理和身份管理共同构成了更为广泛的网络安全学科的两大支柱—身份和访问管理 (IAM)。IAM 可配置并保护 IT 系统中的数字身份和用户权限。

身份管理涉及为系统中的所有用户创建和维护身份，包括人类用户（员工、客户或承包商）和非人类用户（AI 智能体、IoT和端点设备或自动化工作负载）。

访问管理涉及为这些用户提供对组织数据、内部资源以及基于云的应用程序和资产的安全访问。访问管理的核心功能包括管理用户访问策略、验证用户身份以及授权有效用户在系统中执行某些操作。

随着云计算、软件即服务 (SaaS) 解决方案、远程工作和生成式 AI 的兴起，访问管理已成为网络安全的核心组成部分。组织必须允许更多类型的用户访问更多地点的更多类型的资源，同时防止数据泄露并阻止未经授权的用户。