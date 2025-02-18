在大多数系统中，实体的数字身份由其唯一属性组成。这些属性共同构成一条记录，用于验证实体的身份并将其与其他实体区分开来。

例如，企业网络中人类用户的身份可能包括身份信息，如其社交媒体用户名、社会保障编号和网络用户名。

可验证的数字身份是身份验证和授权的基础，也是 IT 系统用于验证用户并授予其适当访问权限过程的基础。人类和非人类用户都需要数字身份才能与数字服务交互以及彼此交互。

可信数字身份使人员、机器、应用程序和服务提供商能够确保与他们交互的实体拥有所声称的身份。数字身份还允许系统监控活动并确定哪些实体正在采取哪些操作。

由于其对数字世界的重要性，因此数字身份是当今组织的主要关注点。身份定义安全联盟的一项研究发现，超过一半的组织 (51%) 将管理和保护数字身份视为其三大优先事项之一。1