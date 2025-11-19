为了开始说明对抗性机器学习攻击与传统网络安全威胁有何不同，不妨考虑一个自动驾驶汽车领域的例子。自动驾驶汽车由复杂的 AI 系统驱动，这些系统接收传感器输入，然后进行分类，从而决定汽车的行为。例如，当自动驾驶汽车接近停车标志时，其机器学习算法将识别标志并安全停车。

问题在于，已掌握停车标志分类方法的机器学习系统所使用的标准与人类思维不同。2017 年，多所大学的研究人员证实了这一令人不安的漏洞。1他们仅对停车标志进行细微而巧妙的改动——添加几处大多数人都会忽略的小而无害的贴纸——便成功诱使自动驾驶汽车使用的 AI 模型将停车标志误判为“限速：45 英里/小时”的标志。路过的巡逻人员可能难以察觉这类破坏痕迹，但对于 AI 系统来说，仅仅几个不起眼的贴纸就能将停车标志变为“通行”标志。

毋庸置疑，如果恶意黑客率先发现这一漏洞，那么交通事故等现实危害就会接踵而至。