数字取证是司法鉴定学的一个领域。它用于调查网络犯罪，但也可以帮助进行刑事和民事调查。例如，网络安全团队可能会使用数字取证来识别恶意软件攻击背后的网络罪犯，而执法机构可能会使用它来分析谋杀嫌疑人设备的数据。

数字取证具有广泛的应用，因为它将数字证据像任何其他形式的证据一样对待。正如官员使用特定流程从犯罪现场收集物证一样，数字取证调查人员在处理数字证据时也遵循严格的取证流程（也称为监管链），以避免篡改。

数字取证和计算机取证通常互换使用。不过，从技术上讲，数字取证涉及从任何数字设备中收集证据，而计算机取证则涉及专门从计算机设备（如电脑、平板电脑、手机和带 CPU 的设备）中收集证据。

数字取证和事件响应 (DFIR) 是一门新兴的网络安全学科，它集成了计算机取证和事件响应活动，以加速网络威胁的补救，同时确保任何相关的数字证据不受损害。