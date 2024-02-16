数据泄露与攻击模拟 (BAS) 是一种基于软件的自动化且持续的进攻性安全方法。与其他安全验证形式类似，如 红队演练 和 渗透测试 ，BAS 通过模拟网络攻击来测试安全控制并提供可操作的洞察，从而补充了更传统的安全工具。

与红队演练类似，数据泄露与攻击模拟使用黑客在现实中采用的攻击策略、技术和方法 (TTP)，以主动识别和缓解安全漏洞，防止实际威胁行为者加以利用。然而，与红队演练和渗透测试不同，BAS 工具完全自动化，能在两次人工安全测试的间隔期间，以更少资源提供更全面的检测结果。SafeBreach、XM Cyber 和 Cymulate 等提供商提供基于云的解决方案，可以轻松整合 BAS 工具，而无需实施任何新硬件。

作为安全控制验证工具，BAS 解决方案可帮助组织更好地了解其安全漏洞，并为优先修复措施提供有价值的指导。

数据泄露和攻击模拟可帮助安全团队：