MITRE ATT&CK 将网络攻击生命周期的每个阶段的网络罪犯策略、技术和程序 (TTP) 编入目录，从攻击者的最初信息收集和计划行为直至最终执行攻击。MITRE ATT&CK 中的信息可以帮助安全团队



此外，MITRE ATT&CK 对对手策略、技术和子技术进行分类（见下文）以确定一种通用语言，安全专业人员可以使用该语言分享有关网络威胁的信息，以及在威胁防范方面进行协作。

MITRE ATT&CK 本身并不是软件。但很多企业安全软件解决方案可以集成 MITRE ATT&CK 的威胁信息，以更新他们的威胁信息并提升威胁检测和响应能力。此类解决方案包括用户和实体行为分析 (UEBA)、扩展检测和响应 (XDR)、安全编排、自动化和响应 (SOAR) 以及安全信息和事件管理 (SIEM)。

MITRE ATT&CK 由非营利组织 MITRE Corporation 开发，并由 MITRE 根据全球网络安全专业人员社区的意见进行维护。