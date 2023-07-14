成功的威胁猎杀计划基于环境的数据可繁殖性。换句话说，组织必须首先有一个企业安全系统来收集数据。从该系统收集到的信息为威胁猎杀者提供了宝贵的线索。

网络威胁猎杀者为企业安全带来人为元素，补充了自动化系统的不足。他们是技能熟练的IT安全专业人员，能够在威胁可能导致严重问题之前搜索、记录、监控并消除威胁。理想情况下，他们是公司 IT 部门的安全分析师，熟知公司的运营情况，但有时也会是外部分析师。

威胁猎杀的艺术在于发现环境中的未知数。它超越了传统的检测技术，例如 安全信息和事件管理 (SIEM)、端点检测和响应 (EDR) 等等。威胁猎杀者会梳理安全性数据。他们会搜索隐藏的恶意软件或攻击者，寻找计算机可能遗漏或误判为已解決的可疑活动模式。他们还会协助修补企业的安全系统，防止此类网络攻击再次发生。​