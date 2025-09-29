什么是 CIS 基准？

CIS（链接位于 ibm.com 外部）是一个非营利组织，成立于 2000 年 10 月。 CIS 由全球 IT 社区所推动，其共同目标是识别、开发、验证、推广和维护网络防御的最佳实践解决方案。 多年来，CIS 面向各种规模的企业制作并分发了若干免费的工具和解决方案，旨在加强他们的网络安全准备工作。

CIS 最广为人知的是其发布的 CIS 控制措施（链接位于 ibm.com 外部），这是一份包含 20 种有效的网络保护与防御对策的综合指南。 CIS 提供检查清单，有效帮助组织减少网络攻击面。 CIS 基准在为更安全的系统配置提供建议时会参考这些控制措施。