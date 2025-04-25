什么是 2FA（双因素身份验证）

安全
2025 年 4 月 25 日

作者

Matthew Kosinski

Enterprise Technology Writer

Amber Forrest

Editorial Content Strategist

Jim Holdsworth

Writer

什么是 2FA（双因素身份验证）？

双重身份验证 (2FA) 是一种验证用户身份的方法，它要求用户提供两项证明，例如在线帐户的密码（第一个因素）和身份验证应用程序的一次性密码（第二个因素）。

多数人熟悉基于短信的 2FA 认证系统。在这类系统中，应用程序会在用户登录时向其手机发送一个数字码。用户必须输入密码和验证码才能继续。仅输入其中一项无法通过身份验证

2FA 是多重身份验证 (MFA) 最常见形式，泛指用户需提供至少两种凭证验证身份的方式。 

2FA 虽常关联计算机系统，但也可用于实体资产与场所的防护。例如，受限制的建筑物可能要求人们出示身份证和通过指纹识别才能进入。

根据 IBM 的数据泄露成本报告，凭据失窃和泄露是数据泄露的最常见原因。威胁参与者可以相对轻松地通过网络钓鱼、间谍软件或暴力攻击窃取密码。

双重身份验证要求提供第二个因素，有助于加强帐户安全。黑客不仅需要窃取两个凭据才能侵入系统，而且第二个因素通常很难被黑客窃取。常见的第二个因素包括指纹和生物识别、物理安全密钥和过期密码。

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身份验证因素的类型

身份验证因素是用户提供的用于验证其身份的凭据。双重身份验证系统使用多种类型的身份验证因素，真正的 2FA 系统使用两种不同类型的两个因素。

使用两种不同类型的因素被认为比使用两种相同类型的因素更安全，因为黑客需要使用不同的方法来破解每个因素。

例如，黑客可以通过在用户电脑中植入间谍软件来窃取其密码。然而，这种间谍软件无法获取用户智能手机上的一次性密码。黑客需要找到另一种方法来拦截窃取这些消息。 
 
身份验证因素包括：

  • 知识因素
  • 持有因素
  • 固有因素 
  • 行为因素

知识因素：用户知道的内容

知识因素是理论上只有用户才知道的信息。密码是最常见的知识因素。个人识别码 (PIN) 和安全问题的答案也很常见。

在大多数 2FA 实施方案中，知识因素是第一个身份验证因素。

尽管知识因素应用广泛，但其仍是最容易受到攻击的身份验证因素类型。黑客可通过钓鱼攻击、恶意软件 或 暴力破解（利用机器人批量生成并测试密码直至破解成功）获取密码。

其他类型的知识因素也不会对网络罪犯构成巨大挑战。许多安全问题（如经典的“您的母亲姓什么？”）的答案都可以通过基础研究或社会工程攻击（诱骗用户泄露个人信息）轻松破解。

需要密码和安全问题的常见做法并不是真正的 2FA，因为它使用了两个相同类型的因素，这里是两个知识因素。

两个知识因素是两步验证过程的一个例子。该过程分为两个步骤，即输入密码和回答问题，但只使用了一种因素

两步验证比单纯使用密码更安全，因为它需要两个证据。不过，由于这两个因素属于同一类型，因此，与两个不同类型的因素相比，更容易被窃取。

持有因素：用户拥有的东西

持有因素是人们拥有的东西。两种最常见的持有因素类型是软件令牌和硬件令牌。

软件令牌通常采用一次性密码 (OTP) 的形式。OTP 通常是 4–8 位数字的一次性密码，将在设定的时间后过期。软件令牌可以通过短信、电子邮件或语音消息发送到用户的手机。设备上安装的身份验证程序也可以生成令牌。

使用软件令牌，用户的设备充当持有因素。2FA 系统假定只有合法用户才能访问由该设备交付或生成的任何信息。

虽然基于短信文本的 OTP 是对用户最友好的持有因素之一，但也是最不安全的。用户需要互联网或蜂窝网络连接来接收这些身份验证码，而黑客可以使用复杂的网络钓鱼或中间人攻击来窃取它们。

OTP 还容易受到 SIM 卡克隆的影响，在这种情况下，犯罪分子会复制受害者智能手机 SIM 卡的功能，并用它来拦截短信。

身份验证应用程序（如 Google Authenticator、Authy、Microsoft Authenticator、Duo）无需联网即可生成动态令牌。用户通常通过扫描二维码将应用程序与服务绑定。然后应用程序持续为该服务生成时效性一次性密码 (TOTP)。每个 TOTP 都会在 30–60 秒后过期，因此很难被盗。 

一些身份验证应用程序使用推送通知而不是 TOTP。当用户登录帐户时，应用程序会向他们的 iOS 或 Android 操作系统发送推送通知，他们必须点击该通知以确认尝试是合法的。

身份验证器应用程序虽比短信验证更难破解，但并非无懈可击。黑客可利用恶意软件直接从身份验证器窃取 TOTP。他们还可以发起 MFA 疲劳攻击——通过轰炸式推送通知诱导受害者误触确认。 

硬件令牌是专用设备，例如智能钥匙扣、身份证或加密狗，它们可以作为安全密钥。将一些硬件令牌插入计算机的 USB 端口，将身份验证信息传输到登录页面。其他令牌会生成验证码，供用户在出现提示时手动输入。

虽然硬件令牌很难被黑客破解，但它们也可能被盗，用户装有软件令牌的移动设备也可能被盗。根据 IBM 的《数据泄露成本报告》，多达 6% 的数据泄露事件与设备丢失和被盗相关。

Mixture of Experts | 4 月 25 日，第 52 集

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属性因素：用户个人具备的特征

属性因素也称为“生物识别”，是用户独有的物理特征或特点，如指纹、面部特征或视网膜图案。许多智能手机和笔记本电脑内置了人脸和指纹识别器，许多应用程序和网站都可以使用这些生物识别数据作为身份验证因素。

固有因素虽最难破解，但一旦失守后果严重。若黑客侵入生物识别数据库，既可窃取数据，也可将自身生物特征绑定至他人账户。生物数据泄露后无法快速更换，导致难以及时阻断攻击。

人工智能 (AI) 图像生成技术的进步亦引发了网络安全专家的担忧，黑客可能会利用这些工具欺骗面部识别软件。

行为因素：用户执行的操作

行为因素是根据行为模式验证用户身份的数字工具。例如，用户的典型 IP 地址范围、通常所在位置和平均打字速度。

行为身份验证系统利用 AI 和机器学习 (ML) 来确定用户正常模式的基线，并标记异常活动，例如，使用新设备、新电话号码或从其他位置登录。

部分双因素身份验证系统允许用户将可信设备作为身份验证因素。虽然用户在首次登录时可能需要提供两个因素，但今后使用受信任设备自动成为第二个因素。

行为因素在自适应身份验证系统中也发挥着作用，该系统会根据风险程度改变身份验证要求。例如，用户在公司网络内通过受信任的 iPhone 登录应用程序时仅需密码。若该用户从新设备或未知网络登录则需添加第二因素。 

虽然行为因素为用户身份验证提供了一种复杂的方法，但其部署需要大量的资源和专业知识。此外，如果黑客获得了受信任设备的访问权限，他们就很容易冒充用户。

无密码 2FA

无密码双重身份验证系统只接受持有因素、属性因素和行为因素，不接受知识因素。例如，要求用户提供指纹和物理令牌就构成了无密码 2FA。

无密码身份验证摒弃了易被攻破的知识因素。虽然目前大多数 2FA 方法都使用密码，但业内专家预计，未来将越来越多地不使用密码。 

密钥（如基于流行的 FIDO 标准的密钥）是最常见的无密码身份验证方式之一。它们使用公钥加密技术来验证用户的身份。

2FA 的优点

根据数据泄露成本报告，凭据泄露和网络钓鱼是两种最常见的网络攻击媒介。它们合计占数据泄露事件的 31%。这两种媒介通常都是通过窃取密码来实现的，黑客可以利用这些密码劫持合法帐户和设备进行破坏。

黑客通常以密码为攻击目标，因为相对容易通过暴力或欺骗手段破解密码。此外，由于人们重复使用密码，黑客往往可以利用一个被盗密码入侵多个帐户。密码被盗会给用户和组织带来重大影响，可能导致身份盗用、财产损失、系统破坏等。

双重身份验证通过为身份和访问管理 (IAM) 系统增加额外的安全层来帮助阻止未经授权的访问。即使黑客可以窃取密码，他们仍然需要第二个因素才能访问帐户。

此外，这些第二因素通常比知识因素更难窃取。黑客必须伪造生物特征、模仿行为或偷窃物理设备。 

双重身份验证方法还能帮助组织履行某些合规义务。例如，支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 明确要求处理支付卡数据的系统采用 MFA。

其他法规，如 《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX)《通用数据保护条例》(GDPR)，并未明确要求采用 2FA。但是，2FA 可以帮助组织满足这些法律设定的严格安全标准。

双重身份验证会被黑客攻破吗？

虽然双重身份验证比单因素身份验证方法更强大（尤其是那些仅使用密码的方法），但 2FA 并非万无一失。具体来说，黑客可以滥用帐户恢复系统来规避 2FA 并夺取帐户。

例如，黑客可以假装是失去访问权限并需要重置其帐户凭据的有效用户。帐户恢复系统通常需要一些其他的身份验证方法，例如安全问题的答案。如果这个问题就像“您的母亲姓什么？”一样基本，黑客稍做研究即可找到答案。然后，黑客就可以重置帐户密码，从而锁定真正的用户。

黑客还可以通过访问一个帐户来入侵另一个帐户。例如，如果攻击者要侵入敏感的企业系统，他们可能会首先接管用户的电子邮件帐户。然后，他们可以向公司系统请求重置密码，公司系统会向黑客现在控制的帐户发送一封电子邮件。

基于短信的 2FA 可能是最常见的 2FA 形式，但可以通过复杂的社会工程学进行攻击。攻击者可以冒充他们的目标人员并致电目标人员的手机供应商，声称他们的手机被盗，必须将号码转移到一个新手机。然后，OTP 将被发送到黑客控制的手机，而不是目标人员的手机。

用户可以通过确保自己名下的所有帐户（从电子邮件帐户到手机供应商的帐户）都采用强大的 2FA 或 MFA 来防御这些攻击。对所有内容设置 MFA 会使黑客更难使用一个帐户来入侵另一个帐户。

用户还可以确保他们选择的身份验证因素难以破解。例如，生物识别技术和物理安全令牌比安全问题答案更难被窃取。
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