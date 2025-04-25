持有因素是人们拥有的东西。两种最常见的持有因素类型是软件令牌和硬件令牌。

软件令牌通常采用一次性密码 (OTP) 的形式。OTP 通常是 4–8 位数字的一次性密码，将在设定的时间后过期。软件令牌可以通过短信、电子邮件或语音消息发送到用户的手机。设备上安装的身份验证程序也可以生成令牌。

使用软件令牌，用户的设备充当持有因素。2FA 系统假定只有合法用户才能访问由该设备交付或生成的任何信息。

虽然基于短信文本的 OTP 是对用户最友好的持有因素之一，但也是最不安全的。用户需要互联网或蜂窝网络连接来接收这些身份验证码，而黑客可以使用复杂的网络钓鱼或中间人攻击来窃取它们。

OTP 还容易受到 SIM 卡克隆的影响，在这种情况下，犯罪分子会复制受害者智能手机 SIM 卡的功能，并用它来拦截短信。

身份验证应用程序（如 Google Authenticator、Authy、Microsoft Authenticator、Duo）无需联网即可生成动态令牌。用户通常通过扫描二维码将应用程序与服务绑定。然后应用程序持续为该服务生成时效性一次性密码 (TOTP)。每个 TOTP 都会在 30–60 秒后过期，因此很难被盗。

一些身份验证应用程序使用推送通知而不是 TOTP。当用户登录帐户时，应用程序会向他们的 iOS 或 Android 操作系统发送推送通知，他们必须点击该通知以确认尝试是合法的。

身份验证器应用程序虽比短信验证更难破解，但并非无懈可击。黑客可利用恶意软件直接从身份验证器窃取 TOTP。他们还可以发起 MFA 疲劳攻击——通过轰炸式推送通知诱导受害者误触确认。

硬件令牌是专用设备，例如智能钥匙扣、身份证或加密狗，它们可以作为安全密钥。将一些硬件令牌插入计算机的 USB 端口，将身份验证信息传输到登录页面。其他令牌会生成验证码，供用户在出现提示时手动输入。

虽然硬件令牌很难被黑客破解，但它们也可能被盗，用户装有软件令牌的移动设备也可能被盗。根据 IBM 的《数据泄露成本报告》，多达 6% 的数据泄露事件与设备丢失和被盗相关。