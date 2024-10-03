网络中随时可能出现新漏洞，因此漏洞管理生命周期是一个持续循环，而不是一系列不同事件。每轮生命周期都直接影响到下一轮。一轮通常包含以下阶段：

第 0 阶段：规划和准备工作

从技术上讲，规划和准备工作发生在漏洞管理生命周期之前，因此被称为“第 0 阶段”。在此阶段，组织确定漏洞管理流程的关键细节，其中包括：

涉及哪些利益相关者，以及他们将担任哪些角色

可用于漏洞管理的资源（包括人员、工具和资金）

确定漏洞优先级并做出回应的一般准则

衡量项目是否成功的指标

组织不会在每轮生命周期之前都经历这个阶段。一般来说，公司在启动正式的漏洞管理计划之前会进行广泛的规划和准备工作。计划到位后，利益相关者定期重新审视规划和准备工作，以根据需要更新整体指南和战略。

第 1 阶段：资产发现和漏洞评估

正式的漏洞管理生命周期始于资产清单 – 组织网络上所有硬件和软件的目录。清单包括官方批准的应用程序和端点以及员工未经批准使用的任何影子 IT 资产。

由于新资产会定期添加到公司网络中，因此资产清单在每轮生命周期之前都会更新。公司经常使用攻击面管理平台等软件工具来实现清单自动化管理。

确定资产后，安全团队会对其进行漏洞评估。团队可以结合使用各种工具和方法，包括自动漏洞扫描程序、人工渗透测试和来自网络安全社区的外部威胁情报。

在每轮生命周期中对每项资产进行评估是一项非常繁重的工作，因此安全团队通常会分批开展工作。每轮生命周期都侧重于一组特定的资产，较关键的资产组会更频繁地接受扫描。一些先进的漏洞扫描工具实时持续评估所有网络资产，使安全团队能够采取更加动态的方法来发现漏洞。

第 2 阶段：漏洞优先级划分

安全团队会对评估阶段发现的漏洞进行优先级划分。确定优先级可确保团队首先解决最关键的漏洞。此阶段还有助于团队避免将时间和资源投入到低风险漏洞中。

为了确定漏洞的优先级，团队思考以下标准：

第 3 阶段：漏洞解决

安全团队按照从最严重到最不严重的顺序，逐一排查已确定优先级的漏洞。组织有三种方法来解决漏洞：

修复：彻底解决漏洞，使其无法再被利用，例如修补操作系统漏洞、修复错误配置或从网络中移除易受攻击的资产。修复并非始终可行。对于某些漏洞，在发现时尚无法提供完整修复（例如零日漏洞）。对于其他漏洞，修复工作会耗费大量资源。 缓解：在不完全消除漏洞的情况下，增加利用漏洞的难度，减轻利用漏洞的影响。例如，向 Web 应用程序添加更严格的身份验证和授权措施会使黑客更难劫持帐户。针对已发现的漏洞制定事件响应计划可以减轻网络攻击的打击。安全团队通常会选择在无法修复或修复成本过高时进行缓解。 接受：有些漏洞影响较小或不太可能被利用，因此修复它们不具有成本效益。在这种情况下，组织可以选择接受漏洞。

第 4 阶段：验证和监控

为了验证缓解和修复工作是否达到预期效果，安全团队会重新扫描和测试他们刚刚处理的资产。这些审计有两个主要目的：确定安全团队是否成功解决了所有已知漏洞，并确保缓解和修复措施不会带来任何新问题。

作为重新评估阶段的一部分，安全团队还对网络进行更广泛的监控。该团队寻找自上次扫描以来出现的任何新漏洞、已过时的旧缓解措施或可能需要采取措施的其他更改。所有这些发现都有助于为下一轮生命周期提供信息。

第 5 阶段：报告和改进

安全团队记录最近一轮生命周期的活动，包括发现的漏洞、采取的解决步骤和结果。这些报告与相关利益相关者共享，包括高管、资产所有者、合规部门等。

安全团队还反思最近一轮生命周期的进展情况。该团队可能会关注关键指标，例如平均检测时间 (MTTD)、平均响应时间 (MTTR)、关键漏洞总数和漏洞重现率。通过长期跟踪这些指标，安全团队可以建立漏洞管理计划的绩效基线，并确定长期改进计划的机会。从一轮生命周期中吸取的经验教训可以使下一轮生命周期更加有效。