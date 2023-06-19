恶意行为者可以利用 Log4j 漏洞在易受攻击的系统中运行自己想要的几乎任何代码。

研究人员认为 Log4Shell 是个“灾难性”安全漏洞，因为 Log4J 是全球部署最广泛的开源程序之一，而且该漏洞很容易利用。美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 主任 Jen Easterly 称这是“我整个职业生涯中见过的最严重的漏洞之一，即使不是唯一的”。

Log4Shell 导致 2021 年 12 月网络攻击数量激增。根据 IBM® X-Force Threat Intelligence Index 的记录，2020 年至 2021 年，漏洞攻击增加了 34%，主要源于 Log4Shell。

Log4Shell 在被发现后不久就得到修复，但仍会产生多年风险，因为 Log4J 已深植于软件供应链。美国国土安全部估计至少需要十年时间才能发现并修复每一个漏洞实例。