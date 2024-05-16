出版日期：2024 年 5 月 16 日
撰稿人：Matthew Finio、Amanda Downie
网络靶场是网络安全的现代战场。与作为射击和战斗技能试验场的传统射击场或军事靶场非常相似，网络靶场平台为用户提供了一个安全的环境来练习应对现实世界的网络挑战。在安全可控的环境中，网络靶场模拟复杂的网络和威胁进行网络安全培训，让参与者学习和改进防御数字攻击的策略。这些培训练习提供了逼真的实时场景，而不会使实际系统面临风险。
使用虚拟机，网络靶场可以创建逼真的训练环境，并且可以轻松地与其他网络（如企业局域网或整个互联网）分开。这些环境为实验和测试各种网络安全工具和功能提供了安全空间。网络靶场内的目标基础设施会复制实际的服务器、防火墙、路由器、存储设备和个人计算机。这使得用户能够部署现实世界的网络安全工具，例如渗透测试、入侵检测系统和数字取证工具。参与者还可以安全地练习防御特定的网络威胁，如恶意软件和勒索软件。
由美国国家标准与技术研究院 (NIST) 设计的 NIST 网络安全框架通常用于网络靶场。NIST 框架是一份基于五项核心功能（识别、保护、检测、响应和恢复）的指南，为网络安全策略和风险管理提供了结构化的方法。通过将 NIST 框架纳入网络靶场演习，组织可以使其培训与行业标准和最佳实践保持一致。这为参与者提供了实用的真实体验，并强化了组织的安全状况。
网络靶场通常会配备学习管理系统 (LMS)，用于安排课程并跟踪学生的进度和成绩。教师使用 LMS 来制定课程，并促进沟通、作业和评估。通过将先进技术与有针对性的学习和测试机会相结合，网络靶场能够让网络安全专业人员做好应对不断变化的挑战的准备。
网络靶场有 4 种常见类型：
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网络靶场由各种技术组件组成，这些组件协同工作，为网络安全培训、测试和研究创造一个真实且受控的环境：
作为一个关键组件，RLMS 将传统学习管理系统 (LMS) 的功能与网络靶场的特殊需求相结合。它提供教育资源，跟踪参与者的进度，并管理课程和评估。它还与其他网络靶场组件集成，以营造全面的体验。
编排层负责协调网络靶场内的各种技术和服务组件。它集成了底层基础设施、虚拟化或隔离层和目标基础设施。该层还支持动态范围可扩展性，包括与公共云、私有云和专用硬连线基础架构的兼容性。
此基础设施包括网络、服务器和存储，其中可能由交换机、路由器、防火墙和端点等物理设备组成。许多网络靶场正在转向基于云和软件定义的虚拟基础设施，以实现可扩展性、成本效益和延伸性。基础设施的选择极大地影响着靶场的真实性。
大多数网络靶场均采用虚拟化技术来减少所需的物理设备数量。这通常是通过基于虚拟机管理程序的解决方案或软件定义的基础设施来实现。虚拟化技术在物理基础架构和模拟环境之间造成了分离，这可能会影响真实感，并产生一些延迟。不过，虚拟化技术起到了保护屏障的作用，有助于提高网络靶场的成本效益。
目标基础设施是进行培训的模拟环境，有时会复制学习者的实际 IT 和安全基础设施。它包括商用服务器、存储系统、端点、应用程序和防火墙的概要信息。先进的网络靶场平台可能结合威胁情报数据和 MITRE ATT&CK 等框架来模拟现实的攻击技术。
目标基础架构在演习中经常结合使用红队和蓝队。红队模拟攻击者，并试图利用环境中的漏洞，而蓝队则专注于防御这些攻击。
网络靶场最初主要由军队和政府机构采用。由于其成本效益和提升安全团队成员技能的宝贵机会，现在已得到企业和组织的广泛采用。网络靶场为各类人员和团队提供基本培训：
网络靶场是网络安全专业人员的重要工具。网络靶场为网络安全员工队伍的发展提供了一个安全可控的培训平台。以下是网络靶场如此重要的原因：
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