网络靶场是网络安全的现代战场。与作为射击和战斗技能试验场的传统射击场或军事靶场非常相似，网络靶场平台为用户提供了一个安全的环境来练习应对现实世界的网络挑战。在安全可控的环境中，网络靶场模拟复杂的网络和威胁进行网络安全培训，让参与者学习和改进防御数字攻击的策略。这些培训练习提供了逼真的实时场景，而不会使实际系统面临风险。

使用虚拟机，网络靶场可以创建逼真的训练环境，并且可以轻松地与其他网络（如企业局域网或整个互联网）分开。这些环境为实验和测试各种网络安全工具和功能提供了安全空间。网络靶场内的目标基础设施会复制实际的服务器、防火墙、路由器、存储设备和个人计算机。这使得用户能够部署现实世界的网络安全工具，例如渗透测试、入侵检测系统和数字取证工具。参与者还可以安全地练习防御特定的网络威胁，如恶意软件和勒索软件。

由美国国家标准与技术研究院 (NIST) 设计的 NIST 网络安全框架通常用于网络靶场。NIST 框架是一份基于五项核心功能（识别、保护、检测、响应和恢复）的指南，为网络安全策略和风险管理提供了结构化的方法。通过将 NIST 框架纳入网络靶场演习，组织可以使其培训与行业标准和最佳实践保持一致。这为参与者提供了实用的真实体验，并强化了组织的安全状况。

网络靶场通常会配备学习管理系统 (LMS)，用于安排课程并跟踪学生的进度和成绩。教师使用 LMS 来制定课程，并促进沟通、作业和评估。通过将先进技术与有针对性的学习和测试机会相结合，网络靶场能够让网络安全专业人员做好应对不断变化的挑战的准备。

网络靶场有 4 种常见类型：