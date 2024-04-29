加密 源自希腊语中的“隐藏文字”，是一门掩盖传输信息的科学，因此只能由预期的接收者阅读。加密的应用是无穷无尽的。从 WhatsApp 上日常的端到端消息身份验证到法律表格上的实用数字签名，甚至是用于挖掘 加密货币 的消耗 CPU 的密码，加密已成为数字世界的重要方面，也是 网络安全 的关键组成部分，保护敏感数据免受黑客和其他网络罪犯侵害。

加密的实践可以追溯到远古时代，最早的例子之一归功于 Julius Caesar 本人。现代密码系统要先进得多，但功能仍然相似。大多数密码系统都以称为明文的未加密消息开始，然后使用一个或多个加密密钥将其 加密 为称为密文的不可破译代码。然后将此密文传输给接收者。如果密文被截获，而加密算法又很强，那么对于任何未经授权的窃听者来说，密文都是无用的，因为他们无法破解密码。但是，假设目标接收者拥有正确的解密密钥，则可以轻松破译文本。

在深入研究之前，让我们先看一下强加密框架的核心功能：